EUROPA LEAGUE Des résultats encourageants pour les Verts

Ils étaient finalement quatre Algériens engagés en Europa League pour disputer les premiers matchs de la phase de poules. Résultat: deux victoires pour les internationaux Sofiane Hanni et Nabil Bentaleb, un nul pour Ishak Belfodil et une défaite pour Damien Boudjemâa. Damien Boudjemâa et l'Astra Giurgiu ont perdu à domicile 2-3 face à l'Austria Vienne. Le petit ailier de poche, âgé de 31 ans, n'a pas pu faire grand-chose en 76 minutes. Anderlecht et Hanni ont gagné 3-1 face aux Azéris de Qabala. Le capitaine bruxellois, qui a joué sur l'aile gauche, n'a pas marqué mais s'est montré très dangereux, avec de nombreuses occasions créées. Le Standard de Liège où Belfodil était titulaire s'est contenté du nul 1-1 face au Celta Vigo. Contre des Espagnols très habiles, l'attaquant algérien, à l'instar de son équipe, a dû descendre très bas pour toucher des ballons et faire jouer les siens. Il ne s'est par contre pas montré très dangereux offensivement durant ses 82 minutes sur le terrain. Schalke 04 s'est imposé à Nice 0-1, Nabil Bentaleb a joué tout le match, avec pas mal d'activité. Avec le 4-3-3 de son équipe, le milieu de terrain algérien a beaucoup joué sur l'aile gauche pour trouver le Camerounais Choupo-Moting.