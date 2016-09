LIGUE 1 MOBILIS - 4E JOURNÉE Quatre clubs en quête du premier succès

Le match ES Sétif-JS Kabylie constituera l'affiche de la 4e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, prévue hier et aujourd'hui, alors que quatre équipes partiront à la recherche de leur premier succès de la saison. A l'instar de USM Bel-Abbès, l'USM Harrach, le MO Béjaïa et le RC Relizane, la formation de Constantine sera à la recherche de son premier succès de la saison. Le MC Oran recevra son voisin de l'USMBA (12e, 2 pts) avec l'objectif d'enchaîner un deuxième succès de rang, après celui ramené de Relizane (1-0). Le DRBT (5e, 5 pts) enchaînera avec un autre match à domicile, cette fois-ci devant le RC Relizane, bon dernier et pénalisé d'une défalcation de trois points (-3) pour avoir déclaré forfait lors de la 1re journée. Les joueurs de Lyamine Bougherara, tenus en échec par l'USMA (0-0), auront à coeur de s'offrir le RCR. La JS Saoura, battue dans le temps additionnel à Alger face au CR Belouizdad (1-0) est appelée à se racheter devant son public face à l'O.Médéa (9e, 3 pts) dans un match qui devrait revenir a priori aux locaux, intraitables dans leur antre du 20-Août 1955 de Béchar. Enfin, le match MOB-CRB a été reporté en raison de l'engagement des Crabes en demi-finale (aller) de la coupe de la CAF.