LIGUE 2 MOBILIS Deux matchs à huis clos pour l'A Boussaâda

La Commission de discipline de la LFP a infligé deux matchs à huis clos pour l'A Boussaâda et une amende de 200.000 DA pour jet de projectile avec dommage physique (Arbitre assistant) lors de sa rencontre disputée vendredi 9 septembre dernier face à l'ASM Oran pour le compte de la 2ème journée du championnat de Ligue 2. Pour sa part, le MC Oran a écopé également d'une amende de 100.000 DA et d'une mise en garde pour envahissement de terrain à deux reprises aux (23ème et 90+02ème minutes) par des supporters au cours de la rencontre RCR- MCO qui s'est déroulée le samedi 10 septembre pour le compte de la 3ème journée du championnat de Ligue 1. Enfin, la commission a donné match perdu par pénalité et une amende de 200.000 DA à l'équipe des réserves de l'AS Khroub suite à l'absence de la Protection civile lors de son match programmée le vendredi dernier contre le WA Boufarik pour le compte de la 1ère journée du championnat de Ligue 2.