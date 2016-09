LIGUE DES CHAMPIONS DE L'UEFA Fortunes diverses pour les Algériens

Les six internationaux algériens, Mahrez, Slimani, Brahimi, Soudani, Ghezzal et Ghoulam, engagés avec leurs clubs respectifs dans la phase de poules de la Ligue des champions d'Europe ont connu des fortunes diverses lors de la première journée disputée mardi et mercredi dernier. La palme d'or revient sans conteste à Riyad Mahrez, auteur d'un doublé avec son équipe anglaise, Leicester City, qui a battu en déplacement les Belges du FC Bruges (3-1). Il s'agissait d'un baptême du feu totalement réussi du champion d'Angleterre en titre et son joueur algérien, qui disputaient pour l'occasion leur premier match de la Ligue des champions dans leur histoire. La nouvelle recrue algérienne de Leicester, Slimani, a effectué à son tour sa première apparition avec les Foxes deux semaines après avoir rejoint cette formation en provenance de Sporting Lisbonne, le vice-champion du Portugal. Slimani a été remplacé à la 62e minute. Cette première journée a été également marquée par la première apparition cette saison de Yacine Brahimi avec son club portugais le FC Porto, accroché à domicile par les Danois du FC Copenhague (0-0). Le meneur de jeu algérien, sorti des plans du nouvel entraîneur des Dragons depuis le début de cet exercice, a effectué son entrée en jeu à la 70e. La confrontation algéro-algérienne qui a mis aux prises Rachid Ghezzal et Al Arabi Hillal Soudani à l'occasion du match Olympique Lyonnais-Dinamo Zagreb, est revenu au club du premier nommé, vainqueur sur le score de 3-0. Ghezzal est entré à la 78e, du côté français, tandis que Soudani a joué l'intégralité du temps de la partie, du côté des Croates. La participation algérienne dans cette phase de poules de la prestigieuse compétition européenne a été inaugurée mardi par la sortie de Faouzi Ghoulam qui est allé battre, avec son club italien Naples, les Ukrainiens de Dinamo Kiev sur leur terrain (2-1), avec à la clé une passe décisive du latéral gauche des Verts.



Riyad Mahrez

«Le début dont on rêvait»

«C'est le début dont on rêvait, il nous tenait à coeur de commencer par une victoire en Ligue des Champions, a confié l'international algérien à l'issue de la rencontre. Il s'agit de la première participation pour 90% de l'équipe. On est content car c'est toujours bien de gagner.» «Je ne sais pas si l'équipe adverse nous a offert des cadeaux ou pas, ce qui est sûr c'est que l'on a joué comme on sait faire, on a procédé par des contres. Il est vrai que sur ce match, Bruges nous a laissé un peu plus la possession de la balle. Le plus important était de rester solide pour être en mesure d'explorer les contre-attaques.» «Il est vrai que j'aime tirer les coups-francs, cela m'a réussi ce soir», a-t-il commenté. «Mais on est déjà focalisé sur le match qui nous attend ce week-end en Premier League.»