PARTICIPATION ALGÉRIENNE AUX JO 2016 L'heure est au bilan, estime Ould Ali

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a relevé la nécessité de faire un bilan de la participation algérienne aux Jeux olympiques 2016 de Rio (5-21 août) pour pouvoir «aller de l'avant et progresser». «La moisson algérienne à Rio est importante mais elle reste insuffisante. Désormais, il faudra se projeter vers l'avenir, mais d'abord il faut faire un bilan et un point de la situation en discutant avec les différentes fédérations, le Comité olympique (COA), les athlètes et même avec des experts, écouter tout le monde pour encore aller de l'avant pour progresser.» a déclaré Ould Ali au salon d'honneur de l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger. «Il faut faire en sorte de garder la courbe ascendante. L'Etat est là pour soutenir et accompagner le sport national», a t-il ajouté. «Je suis ici pour représenter le Premier ministre Abdelmalek Sellal. L'athlète Makhloufi a permis à l'Algérie de se classer à la 62e place parmi plus de 200 nations participantes. Je réitère les félicitations du gouvernement à Makhloufi, ainsi qu'à tous les autres athlètes qui ont représenté le pays aux JO 2016 de Rio», a-t-il souligné. D'autre part, le ministre de la Jeunesse et des Sports a qualifié «d'extraordinaire» les résultats enregistrés jusque-là par les athlètes algériens aux Jeux paralympiques qui se disputent actuellement à Rio (7-18 septembre). «Les résultats réalisés sont extraordinaires, avec 11 médailles dont une en or et un nouveau record du monde. Nous avons mis tous les moyens à leur disposition, ils sont en train d'honorer l'Algérie comme il se doit. Un accueil chaleureux leur sera réservé à leur retour au pays», a-t-il conclu.