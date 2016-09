SON PROCHAIN OBJECTIF SERA LES JO 2020 Makhloufi: "Je maintiens mes propos de Rio"

L'athlète algérien, Taoufik Makhloufi, double médaillé d'argent aux 1500m et 800m aux Jeux olympiques 2016 de Rio, arrivé mercredi en fin d'après-midi à Alger, a indiqué que son prochain objectif était les JO 2020 prévus à Tokyo. «Je suis bien évidemment content et heureux d'avoir pu offrir ces deux médailles d'argent à l'Algérie, même si notre délégation pouvait faire mieux. C'est une satisfaction pour moi. Mon objectif est désormais les prochains JO 2020 à Tokyo», a déclaré Makhloufi à la presse peu après son arrivée à Alger. Appelé à revenir sur ses déclarations fracassantes, accusant certains responsables du sport algérien d'avoir essayé de nuire à sa personne, tenues à l'issue de la finale du 1500 m à Rio, Makhloufi a décidé de maintenir ses propos. «Je ne reviens pas sur mes propos de Rio. Je pense que mon message a été reçu cinq sur cinq. La balle n'est pas dans mon camp, je suis un athlète qui doit se concentrer uniquement sur le terrain. Je suis ni responsable ni un politicien. J'ai dit ce que j'avais à dire. Pour le moment, je vais savourer mes deux médailles, après on en parlera», a-t-il ajouté. Interrogé sur la performance de taille réalisée par l'athlète handisport Abdelatif Baka, sacré médaillé d'or au 1500 m, classe T13, aux Jeux paralympiques qui se déroulent actuellement à Rio, Makhloufi ne cachait pas sa joie après la consécration de son compatriote. «Je suis très content pour Baka, que je félicite au passage pour sa performance. Franchement, j'ai ressenti sa joie parce que j'ai goûté déjà au plaisir d'une consécration olympique. Pour ce qui est de son chrono (3:48.29 contre 3:50.11 pour Makhloufi, Ndlr), j'estime que les chronos importent peu dans ce genre de compétitions majeures, qui sont assez tactiques. Le plus important c'est de gagner l'une des trois médailles», a-t-il expliqué.