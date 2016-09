A J-1 DU MATCH MOB-FUS RABAT Toute la Soummam en parle

Par Boualem CHOUALI -

L'ex-capitale des Hammadites est désormais à l'heure africaine. C'est une première pour les Vert et Noir qui vont défendre le football national demain au stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa en cette première manche des demi-finales de la coupe de la CAF.

Ils affronteront le Fath Union Sport (FUS) de Rabat pour le compte des demi-finales aller demain à partir de 22h. La deuxième manche se jouera le 25 septembre à Rabat. C'est dire que cette première rencontre est plus qu'importante pour ne pas dire capitale pour les Crabes de la Soummam qui sont appelés à sortir le grand jeu. Les poulains de Nacer Sendjak, qui reviennent avec un bon match nul de leur périlleux déplacement de Constantine, semblent plus que jamais déterminés à se transcender pour gagner cette première manche avec une marge de score sécurisante. Une tâche qui ne s'annonce pas du tout facile, mais loin aussi d'être impossible en tenant compte des pronostics déjoués justement par cette modeste équipe des Vert et Noir de la Soummam. Pour ce faire, l'équipe a opté pour une mise au vert à l'hôtel club Aloui dans la station balnéaire de Tichy, afin d'éloigner le groupe de la pression des supporters et lui permettre un maximum de concentration pour aborder cette rencontre par la plus forte manière aussi bien sur le plan mental, que sur les plans physique et technique. Pour le coach des Crabes, Nacer Sendjak, les deux équipes partent à chances égales au coup de sifflet du coup d'envoi, et le mieux concentré sur le terrain l'emportera «c'est une demi-finale de la coupe de la CAF, donc ce n'est pas un match ordinaire. Les deux équipes seront plus que motivées pour essayer de gagner cette rencontre. En ce qui nous concerne on jouera nos chances à fond afin d'assurer ici même à Béjaïa avant notre déplacement à Rabat. Pour ce faire, si on veut la qualification on doit impérativement éviter d'encaisser à domicile et tenter de prendre le dessus en cette manche aller», a laissé dire le coach des Vert et Noir. De son côté, Walid Regragui, le coach en chef du FUS de Rabat estime que cette première manche déterminera à un grand pourcentage le vainqueur de cette demi-finale: «Il est vrai que nous sommes avantagés en jouant la deuxième manche à domicile, mais à condition de réussir un bon résultat à Béjaïa pour évoluer chez nous avec moins de pression», a-t-il laissé dire à la presse locale marocaine avant son départ à destination de l'ex-capitale des Hammadites. Pour rappel, le FUS avait terminé la phase de poules de son groupe B à la première place, tandis que le MOB, dont il s'agit de sa première participation internationale, s'est contenté de la deuxième place de son groupe A derrière le TP Mazembe (RD du Congo). En outre, en prévision de cette rencontre de demain dimanche 18 septembre face au MO Béjaïa en match aller des demi-finales de la coupe de la Confédération africaine, le FUS Rabat a rallié l'ex-capitale des Hammadites hier à bord d'un avion spécial afin de disposer de plus de temps dans le but de préparer le rendez-vous dans les meilleures conditions possibles aussi bien à Béjaïa qu'à Rabat en évitant les attentes et le stress des aéroports.