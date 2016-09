JEUX PARALYMPIQUES 2016 : L'OR POUR SAÏFI, HAMOUMOU EN BRONZE L'Algérie à la 32e place avec 13 médailles

Nassima Saïfi a battu le record mondial

Avant-hier, en plus de Nassima Saïfi, Fouad Hamoumou s'est offert la médaille de bronze (400m-classe T13), tandis que Fouad Baka s'est classé 4e, alors que Abdellatif Baka avait déclaré forfait en dernière minute.

La championne paralympique en titre du lancer du disque, classe F57, Nassima Saïfi a préservé sa couronne en remportant la médaille d'or du concours, avant-hier au stade olympique de Rio, lors de la 8e journée des Jeux paralympiques qui prendront fin dans trois jours. À l'issue de cette 8e journée, l'Algérie remonte à la 32e place avec un total de 13 médailles (2 or, 5 argent, 6 bronze). Saïfi a réussi un jet à 33.33m à son troisième essai, devant l'Irlandaise Orla Barry (30.06m) et la Nigériane Eucharia Iyiazi (27.54m). Alors que l'autre Algérienne engagée dans le concours, Safia Djelal a pris la 4e place avec un jet à 27.34m, réalisé au second essai, alors que ses cinq autres n'ont pas été validés par les juges. Dès son premier essai, Nassima Saïfi semblait prendre le concours en main, avec un jet à 31.70m, alors que la meilleure des autres concurrentes ne dépassait pas les 25 mètres. Le 3e essai de l'Algérienne était décisif, en fin de compte, pour remporter le vermeil qui s'ajoute à celle de Abdellatif Baka au 1500m (T13). Pour sa part, son entraîneur Hocine Saâdoune était très serein et confiant du podium de son athlète qui, a-t-on dit, a beaucoup souffert et travaillé. De son côté, sa compatriote Safia Djelal avait espéré un podium qu'elle tenait dès son second essai (27.34m). Malheureusement, les cinq autres essais refusés par les juges, ne lui ont pas permis de réaliser cet objectif, permettant à la Nigériane Eucharia de la dépasser lors de son 5e essai (27.54m). Sous le choc, Djelal a accusé le juge, chargé de valider les essais et se trouvant juste derrière elle, de l'avoir privée d'une médaille paralympique et d'anéantir le travail de quatre années. Dans la même journée, l'athlète Mohamed Fouad Hamoumou s'est offert la médaille de bronze de l'épreuve du 400m, classe T13, tandis que son compatriote Fouad Baka s'est classé en 4è position, alors que Abdellatif Baka avait déclaré forfait en dernière minute. Dans une course très rapide, Hamoumou avait pris un bon départ et a pu tenir tête au Namibien Johannes Nambala et au Champion du monde et recordman du monde, le Marocain Mohamed Amguoun qui a battu une nouvelle fois son record en 47,15 (l'ancien était de 47,83) et remporte l'or, suivi du Namibien (47,21) et Hamoumou en 48,04 (meilleure performance personnelle). «Je n'ai jamais couru une course aussi rapide que celle d'aujourd'hui. Le Marocain est connu pour sa vitesse et finish, mais le Namibien était méconnu de tous. Il était vraiment la surprise de la course. Je suis content de ma médaille et ma performance, surtout que ces premiers jeux et une première expérience à cette échelle de la compétition. Cela confirme aussi mes potentialités et m'incite à travailler davantage», a souligné Hamoumou dans la zone mixte du stade olympique. Pour sa part, Fouad Baka, auteur d'une très satisfaisante 4e place en 49,09, a reconnu que c'était difficile pour lui de finir parmi les trois premiers, mais est heureux de sa course et de sa performance qui constitue sa meilleurs performance. Quant à son frère jumeau, Abdellatif il n'a pu prendre part à la finale, pour laquelle il s'était qualifié, l'avant-veille. Abdellatif a été victime d'une contracture aux ischio-jambiers des deux jambes. Dans la même journée, l'athlète Hamdi Sofiane s'était qualifié pour la finale du 400m, classe T37, dont la finale devait avoir lieu hier en fin de journée, Hamdi a pris la 3e place dans la 2e et dernière série, couvrant la course en 54,28. Près de 4300 athlètes de plus de 160 pays concourent dans 22 disciplines sportives pour décrocher l'une des 2 642 médailles, dont 528 en or, des Jeux paralympiques de Rio, qui se poursuivront jusqu'au 18 septembre courant.