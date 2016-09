LIGUE 1 MOBILIS - 4E JOURNÉE : USM ALGER-CS CONSTANTINE (19H) Cavalli veut impressionner face à Lemerre

Par Bachir BOUTEBINA -

Une belle empoignade à suivre à Bologhine entre deux ténors capables d'élever le niveau des débats, dans un match qui s'annonce indécis, notamment de la part des Rouge et Noir qui auront plutôt tout à craindre de ces imprévisibles Sanafir.

Aujourd'hui en fin de journée, les Rouge et Noir de Soustara accueillent les Sanafir de l'antique Cirta, pour le compte de la 4e journée de la Ligue 1 Mobilis, dans un stade Omar-Hamadi de Bologhine qui ne manquera pas de faire le plein. Un match des extrêmes qui mettra aux prises deux ténors avérés de l'élite, et qui ont toutefois connu une entame de saison très différente. Pour preuve, si pour l'instant la formation algéroise que drive Jean-Michel Cavalli a engrangé sept points en occupant d'entrée la tête du championnat, par contre du côté du club phare constantinois, après trois journées, le ténor de l'Est que cochera désormais Roger Lemerre, n'a pu glaner à ce jour que deux points seulement, pour occuper avant la rencontre de ce samedi, une peu reluisante 15e place. Les gars de Soustara vont donc tenter de renouer avec les points de la victoire aux dépens des Sanafir, notamment après avoir été contraints au nul à Tadjenanet le week-end passé, par un très valeureux et coriace Difaâ Constantinois. Un dernier premier semi-échec des Rouge et Noir face au DRBT, et sur lequel est d'ailleurs longtemps revenu Jean-Michel Cavalli, lors de sa conférence de presse d'avant-match, animée mercredi dernier, et au cours de laquelle, l'ancien sélectionneur de l'EN, et ex-coach du MC Oran, a longuement expliqué devant les médias, ses derniers choix effectués à Tadjenanet. Pour le nouveau patron technique des Rouge et Noir, son équipe doit désormais rectifier le tir à tout prix, notamment en attaque, et que face au CS Constantine, il entend bien réserver une surprise au ténor constantinois. «Je sais très bien que l'USMA va affronter un adversaire qui a souvent tiré son épingle du jeu à Bologhine, mais je ne vais pas du tout vous dévoiler la véritable stratégie que je compte appliquer cette fois. Cependant, soyez sûrs que je réserve au CSC, ainsi qu'à tous les supporters usmistes, une autre surprise de taille!». Avec une défense qui n'a pas encore encaissé le moindre but, Jean-Michel Cavalli devra logiquement aligner aujourd'hui un onze de départ au sein duquel, on pourra retrouver d'entrée le quatuor Benkhemassa-Benguit-Bouderbal-Beldjillali, et notamment le duo Saâyoud-Ghislain aux avant-postes. Il n'en demeure pas moins que des éléments comme Koudri, Belahcène, Andria, et autres Meziane, peuvent largement figurer parmi les nombreux atouts de choix dont dispose actuellement Cavalli. Côté Constantinois, après le départ du coach Didier Gomes, c'est le technicien algérien Khouti qui drivera le banc des Sanafir, en espérant aligner un onze au sein duquel plusieurs changements sont prévus, avec les retours de Samer, et surtout celui de Manucho, l'ex-attaquant usmiste. Avec un Yacine Bezzaz qui sera certainement encore à la manoeuvre, et Mourad Meghni de nouveau improbable sur le plan physique, le CS Constantine pourrait aussi se présenter à Bologhine, en misant sur plusieurs atouts, et non des moindres. Pour preuve, des joueurs comme les ex-usmistes Benayada, Baïtèche, ou bien Aoudia, pourraient tous figurer parmi l'équipe Constantinoise qui défiera dans quelques heures le dernier champion sortant, sous le regard de Roger Lemerre et de son fidèle adjoint tunisien Réda Djedi. Il est clair que les Sanafir veulent entamer une nouvelle page à Omar-Hamadi de Bologhine. Mais les gars de Soustara sont mis en demeure d'honorer chez eux leur contrat, notamment sous la houlette d'un Cavalli qui croit dur comme fer au succès des Rouge et Noir. Une très belle empoignade en perspective à suivre à Bologhine, entre deux ténors capables d'élever le niveau des débats, au cours d'une rencontre qui ne s'annonce guère gagnée d'avance, notamment de la part des Rouge et Noir qui auront plutôt tout à craindre de ces habituels imprévisibles Vert et Noir de l'Est.



Roger Lemerre à Constantinepour signer son contrat

L'entraîneur français, Roger Lemerre, est depuis avant-hier soir à Constantine pour finaliser les négociations avec le CS Constantine en vue de prendre en charge la barre technique de l'équipe, en remplacement du Franco-Portugais Didier Gomes da Rosa, dont le contrat a été résilié à l'amiable, a-t-on appris auprès de la direction du club. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France (1998-2002) et de Tunisie (2002-2008), âgé de 75 ans, avait déjà dirigé le CSC lors de la saison 2012-2013, le menant à une honorable troisième place au classement final de la Ligue 1, lui permettant de prendre part à la Coupe de la CAF. La direction du CSC a procédé dimanche dernier à la résiliation du contrat de Didier Gomes da Rosa, à l'amiable, au lendemain du match nul concédé à domicile face au MO Béjaïa. Le CSC est le 4e club de l'élite à se séparer de son entraîneur cette saison. Adel Amrouche, Fouad Bouali, et le Français Sébastien Desabre ont connu le même sort avec respectivement l'USMA, le CRB, et la JSS, sachant que la valse des entraîneurs avait battu tous les records l'exercice dernier.