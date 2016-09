LIGUE 1 MOBILIS - 4E JOURNÉE : ES SÉTIF-JS KABYLIE (AUJOURD'HUI-17H45) Une affiche qui promet

Par Saïd MEKKI -

Les Canaris visent leur premier succès à Tizi Ouzou

Le déplacement des joueurs de la JS Kabylie à Sétif pour rencontrer l'Entente s'annonce difficile, compte tenu de la bonne dynamique qui caractérise la formation des Hauts-Plateaux.

Les joueurs du coach Kamel Mouassa savent très bien que ce match s'annonce difficile mais sont, tout de même, déterminés à tenter au moins le nul pour se racheter de leur dernier semi-échec à domicile face à l'USM El Harrach (0-0). Il est utile de rappeler qu'en trois matchs, l'ES Sétif a gagné deux rencontres dont une hors de ses bases lors de la journée précédente face à l'Olympique de Médéa et un nul en déplacement face au CS Constantine. C'est dire que l'équipe sétifienne bien drivée par le coach Abdelkader Amrani est sur une très bonne trajectoire pour joueur le podium et surtout pour confirmer ce soir qu'elle est intraitable à domicile. Les joueurs kabyles affichent une grande détermination à revenir avec un bon résultat de Sétif et le joueur Herbache confirme cet état d'esprit en déclarant que «le nul face à l'USMH est un accident de parcours, on va se relever» avant de conclure que «nous allons tout faire pour revenir avec un bon résultat. J'estime que nous avons les moyens de nous ressaisir et c'est justement le moment pour nous de le prouver». D'ailleurs, le président Hannachi avait exigé des joueurs mardi dernier en se déplaçant pour la séance d'entraînement que «Vous ne devez plus perdre de points. Nous avons mis touts les moyens à votre disposition et les supporters ont donc le droit de bous réclamer des résultats...», a bien tenu à préciser le boss de la JSK. Or, il se trouve que le point faible des Kabyles est la ligne d'attaque qui n'a marqué qu'un seul but depuis le début de la compétition. Les Boulaouidet, Merbarki, Benkablia, et Ziaya, entre autres, se doivent donc de se réveiller avant qu'il ne soit trop tard pour retrouver la confiance voulue et surtout les automatismes en matière offensive. Par contre, l'ES Sétif possède une attaque qui fait feu de tout bois puisqu'elle a marqué pas moins de 7 buts en trois matchs. Ce qui incite les fans de l'Entente de Sétif de ne parler que de victoire ce soir face à une équipe de la JSK qui traverse une période difficile avec une pression enregistrée dès la première et d'ailleurs unique victoire cette saison face au NAHD par la plus petite des marges (1-0). Ainsi et en perdant 4 points en deux matchs à domicile, la JSK est au pied du mur et le coach Mouassa en «sursis» bien que le président Hannachi ne cesse de déclarer son entière «confiance» à son coach tenant même à préciser que «lors de mon absence, c'est lui le président!...». Mouassa est donc dans une situation très délicate avec ce déplacement qui tombe dans un mauvais moment où les résultats ne suivent pas surtout à domicile. Du côté de l'ES Sétif, l'ambiance est au beau fixe et les joueurs savent très bien qu'en dépit de l'avantage du terrain et des supporters, ils reconnaissent que le match ne sera pas facile. Cette idée est même bien traduite par le buteur des Noir et Blanc, Rachid Nadji qui déclare que «notre mission sera compliquée mais, on ne pensera qu'aux trois points de la victoire». De son côté Aït Ouameur indique qu'«après notre victoire en déplacement face à l'OM, il ne faut pas s'enflammer, car face à la JSK ce sera un autre défi à relever et il faut donc faire des efforts supplémentaires pour arracher la victoire». En tous les cas, du côté des joueurs de l'ES Sétif, l'optimisme est de rigueur pour une troisième victoire consécutive...



Programme des matchs

Hier:

NAHD-MCA

MCO-USMBA

Aujourd'hui:

USMA-CSC (19h)

DRBT-RCR (16h30)

CAB-USMH (16h30)

ESS-JSK (17h45)

JSS-OM (19h)

MOB-CRB (reporté).