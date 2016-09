NACER SANDJAK, COACH DU MOB "En France, on regrette beaucoup Mahrez et Brahimi"

L'entraîneur du MO Béjaïa, Nacer Sandjak, a affirmé hier sur les ondes de la Radio algérienne que les dirigeants du football français regrettaient amèrement d'avoir perdu Riyad Mahrez et Yacine Brahimi qui ont opté pour la sélection algérienne. «En France, on regrette beaucoup Mahrez et Brahimi. Les Français se sont plantés sur ces deux joueurs exceptionnels qui ont pris une dimension incroyable», a déclaré Sandjak tout en indiquant qu'il avait conseillé il y a cinq ans aux responsables de la sélection olympique algérienne de prendre Mahrez qu'il avait découvert lors d'un match entre son club, Noisy-Le Sec, et Le Havre. «Mahrez m'avait impressionné et je l'ai vu à la mi-temps de ce match qu'on a joué contre Le Havre. Il m'avait dit qu'il est Algérien. J'ai pris ses coordonnés et je les ai transmises à une personne qui s'occupait à ce moment-là de la sélection olympique. J'ai vu aussi ses frères afin de le brancher pour l'Algérie. Au Havre, on ne croyait pas en lui et il a décidé lui-même de tenter l'aventure à Leicester. On voit aujourd'hui le résultat. Je ne suis pas du tout surpris par la réussite de Mahrez avec qui je discute souvent au téléphone», raconte l'ancien sélectionneur national qui a réussi son retour en Algérie en qualifiant le MOB pour la demi-finale de la coupe de la CAF