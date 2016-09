Bon début des prétendants

Les deux promus, l'US Biskra et le GC Mascara, occupent la peu reluisante dernière place avec zéro point au compteur.

Le CABB Arrèridj et la JSM Béjaïa vainqueurs avant-hier à l'extérieur, occupent seuls la tête du classement du championnat de Ligue 2 Mobilis, lors de la 2e journée qui devait prendre fin hier soir avec le dernier match au programme, ASM Oran-AS Khroub.

Le CABBA a réalisé une excellente opération en s'imposant à Biskra devant le promu l'USB (1-0), grâce à un but de Benachour inscrit au début de la 2e période (52'). Quand à la JSMB, elle a dû attendre en revanche, les derniers instants du match pour battre à Mascara, également le nouveau promu, le GSM (1-0), suite à une bourde monumentale du gardien local, dont a profité le buteur attitré Hamiti (87'). Cette journée a vu le Paradou AC atomiser le MC El Eulma (4-0) dans le match au sommet de cette journée disputé à Dar El Beïda, au moment où le RC Arba a été tenu en échec à domicile par la JSM Skikda (0-0) et reste figé dans le bas du tableau, avec un seul point.

Le PAC a débloqué la situation par Attal dès la 16e minute de jeu, avant de corser l'addition par son nouveau prodige, Naïdji, auteur d'un doublé (19e et 52e), et c'est Derrouche qui a clôturé le festival par un 4e but à la 71e minute, devant la stupéfaction des Eulmis, abasourdis après une telle claque. Auteur d'un nul (1-1) chez le CRB Aïn Fakroun au cours de la précédente journée, le Paradou s'installe donc derrière le duo de tête au classement provisoire de la Ligue 2 Mobilis, ex-aequo avec la JSM Skikda et l'ASO Chlef, qui comptent également quatre points. Les Skikdis, qui avaient battu l'USM Blida (1-0) lors de la première journée sont allés tenir le RC Arba en échec (0-0), au moment où les Chélifiens ont fait (1-1) chez le nouveau promu, le WA Boufarik. Mameri avait ouvert le score pour le WAB à la 31e minute et c'est l'ancien Nahdiste et Mouloudéen, Billel Attafen qui a égalisé pour les Chélifiens à la 37e minute. Battu (1-0) par la JSM Béjaïa au cours de la première journée, le RC Arba reste scotché dans le bas du tableau avec un point et se voit déjà distancé par les autres candidats à l'accession, au moment où son voisin USM Blida s'est bien ressaisi après le revers essuyé à Skikda, en remportant une importante victoire à domicile contre le CRB Aïn Fakroun (2-1). Les Blidéens s'étaient certes donné quelques frayeurs, car l'ouverture du score signée Frioui à la 17e minute a été suivie de l'égalisation de Youcef-Khodja à la 42e, mais Abed était bien là pour leur redonner l'avantage à la 71e. De son côté, le MC Saïda s'est imposé devant l'Amel Boussaâda (2-1) grâce à un penalty de Zouari à la 25e minute, et un but du vétéran Cheikh Hamidi à la 44e. L'ABS a terminé le match à 10, après l'exclusion de Lakhdar Bentaleb à la 75e minute, ce qui ne l'a pourtant pas empêché de réduire le score par Ghecha à la 81e minute.

Les deux promus, l'US Biskra et le GC Mascara occupent la peu reluisante dernière place avec zéro point au compteur. Cette 2e journée de Ligue 2 Mobilis devait être clôturée hier soir par le choc ASM Oran - AS Khroub.