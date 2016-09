AL SADD Doublé de Bounedjah

C'est la reprise pour le championnat du Qatar et le club d'Al Sadd, à qui le titre échappe depuis trois ans. Le club de Doha menait déjà à la mi-temps face à Al Khartiyath. Si Nadir Belhadj a quitté le club, Baghdad Bounedjah a été rejoint par un ancien coéquipier en sélection Espoirs en 2012, Jughurta Hamroun, qui a été titularisé aux côtés de Xavi. C'est donc Bounedjah, servi idéalement par l'ancien Barcelonais qui ouvre le score à la 25e minute. Il contrôle la balle de la poitrine dans la surface, élimine son vis-à-vis d'un crochet du droit, avant d'envoyer le ballon d'un plat du pied dans le petit filet opposé. En deuxième mi-temps, Hamroun, d'une passe légèrement piquée, trouve Hassan Khalid pour le second but (62e). A la 77e, Ali Assad, d'un joli tir trouve la lucarne du malheureux Al Sheeb, avant que, dans les arrêts de jeu (90e+2), Baghdad Bounedjah profite d'un débordement de Husam Hassunin. Ce dernier centre en retrait pour un tir imparable du buteur algérien, qui s'offre un doublé.