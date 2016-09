CAN 2016 DE HANDBALL (U21-5E JOURNÉE) Algérie-Burkina Faso pour boucler le 1er tour

La sélection algérienne de handball des moins de 21 ans (garçons) a été battue par son homologue tunisienne sur le score de (21-23), mi-temps (10-12) lors de la 4e journée du championnat d'Afrique des nations 2016 de la catégorie disputée avant-hier à Bamako (Mali). Le Sept algérien enregistre à cette occasion, son deuxième revers dans cette compétition juvénile après celui concédé devant l'Egypte (21-28), contre deux succès acquis respectivement devant le Maroc (39-22) et le Mali (49-19). Les Verts boucleront la compétition aujourd'hui face à Burkina-Faso. En match d'ouverture joué avant-hier, l'Egypte a battu le Maroc (30-22). Egyptiens et Tunisiens animeront dimanche une véritable finale, dont le vainqueur sera sacré champion d'Afrique. Pour ce championnat, la CAHB a opté pour un système de compétition de poule unique avec la participation de six nations. A l'issue de la 5e et dernière journée, le premier sera déclaré champion continental. L'épreuve est qualificative au Championnat du monde de 2017 prévue à Alger. L'Algérie étant qualifiée d'office en sa qualité de pays organisateur.