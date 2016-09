COUPE DE L'AMBASSADEUR 2016 DE TAEKWONDO La salle Harcha abritera le tournoi les 7 et 8 octobre prochain

La Fédération algérienne de Taekwondo organise la Coupe de l'ambassadeur de Corée du Sud, les 7 et 8 octobre prochain à la salle Harcha-Hacène (Alger), a-t-on appris avant-hier auprès des organisateurs. «La Fédération algérienne de Taekwondo, en collaboration avec l'ambassade de Corée de Sud en Algérie et la Ligue de Taekwondo de la wilaya d'Alger, organise la Coupe de l'ambassadeur 2016, les 7 et 8 octobre prochain à la salle Harcha-Hacène», a indiqué l'instance fédérale dans un communiqué. Dans la formule Poomsae (Kata), la compétition sera ouverte uniquement aux athlètes des catégories cadets et juniors (garçons et filles), alors qu'en Kyorugui (combat), la compétition sera ouverte aux athlètes âgés de 17 ans et plus. En poomsae, la compétition est prévue dans deux formules: paire mixte et par équipes. «La paire mixte est composée d'un garçon et une fille pour chaque catégorie d'âge», a précisé la Fédération, ajoutant que «dans la formule par équipes, chaque club pourra engager six athlètes (trois garçons et trois filles) dans chaque catégorie d'âge». En Kyorugui (combat), la compétition se déroulera selon le système TK5, avec l'engagement de cinq athlètes (garçons et filles) pour chaque club» a encore précisé la Fédération. Le dernier délai pour confirmer l'engagement a été fixé au 30 septembre courant, à 14h.