Le CIO condamne le piratage de l'AMA

Le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach a condamné avant-hier le piratage de la base de données de l'Agence mondiale antidopage (AMA), une «violation inacceptable et scandaleuse» qui vise à «salir des sportifs innocents». «C'est une violation inacceptable et scandaleuse de données médicales confidentielles visant à salir des sportifs innocents qui n'ont pas été convaincus de dopage», a réagi le président du CIO par communiqué. «Dans certains cas, il s'agit également d'une violation des données confidentielles de sportifs dont le cas n'a pas encore été réglé», a-t-il rajouté. Des hackers du groupe russe d'espionnage cybernétique Tsar Team (APT28), également connu sous le nom de Fancy Bears, ont piraté la base de données de l'AMA et dévoilé mardi des informations sur quatre sportives, dont les soeurs Williams et la gymnaste Simone Biles, puis 25 autres athlètes jeudi, dont les cyclistes britanniques Chris Froome et Bradley Wiggins. Ces données révèlent que ces sportifs ont bénéficié d'autorisations d'usage à des fins thérapeutiques (AUT), leur permettant de prendre des médicaments inscrits sur la liste des produits interdits. Dans la foulée, l'AMA a demandé au gouvernement russe d'intervenir pour faire cesser les agissements des Fancy Bears. «Le CIO soutient entièrement les actions prises par l'AMA pour traiter la fuite, incluant les mesures prises pour mettre fin à cette activité avec l'aide d'experts informatiques et la demande d'aide aux autorités russes», a expliqué Bach, qui a indiqué mettre à disposition de l'AMA les moyens du CIO «pour arrêter les hackers».