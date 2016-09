FORMULE 1 Tous les salaires des pilotes en 2016

Comme il le fait chaque année, le BusinessBookGP a dévoilé tous les salaires des pilotes de F1 pour la saison 2016. La saison dernière, Fernando Alonso dominait les débats, en 2016 c'est Lewis Hamilton, récent triple Champion du monde, qui trône en haut du classement. Lewis Hamilton est le pilote le mieux payé du plateau F1 2016. En renégociant son contrat en 2015 avec Mercedes AMG F1, le triple Champion du monde anglais est passé de 25 à 32 millions d'euros de salaire annuel. Il devance désormais Sébastian Vettel et Fernando Alonso qui gagnent chacun 30 millions d'euros cette saison. Kimi Raikkonen reçoit un salaire plus faible de 8 millions d'euros, mais à cela s'ajoute une prime par points inscrits, plafonnée à 40 millions d'euros. Dans le Top 5, l'Allemand Nico Rosberg est le seul pilote parmi les mieux payés du plateau, à n'avoir jamais été titré champion du monde de F1. Romain Grosjean, enfin, seul pilote français en course au Championnat du monde de Formule 12016 a changé d'écurie en passant de Lotus à Haas. Mais son salaire est sensiblement resté le même, autour de 3 millions d'euros pour la saison en cours.