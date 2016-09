GP DE SINGAPOUR Vettel éliminé en qualifications

L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) a été éliminé hier dès la première partie (Q1) des qualifications du grand prix de Singapour de Formule 1 et devra donc partir en fond de grille, dimanche pour la course. Le quadruple champion du monde allemand a été victime d'un problème mécanique sur sa monoplace italienne et n'a pu réaliser que le 22e et dernier chrono de cette Q1. Vettel n'a bouclé que quatre tours, le meilleur en 1:49.116, soit à près de cinq secondes de Daniel Ricciardo (Red Bull), auteur du meilleur temps de cette Q1. Vettel a déjà gagné quatre fois à Singapour, en huit éditions depuis la toute première en 2008. La course de aujourd'hui,.rtf 15e manche de la saison 2016, débutera à 20h locales (13h algériennes).