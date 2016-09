POUR SON PREMIER MATCH EN PREMIER LEAGUE Slimani signe un doublé

L'attaquant international algérien Islam Slimani a inscrit hier contre Burnley un doublé pour son premier match officiel en championnat d'Angleterre, où il défend les couleurs de Leicester City, qu'il a rejoint cet été en provenance du Sporting Lisbonne (Portugal).

L'ancien fer de lance du CR Belouizdad (28 ans) a commencé par ouvrir le score d'une belle tête à la 45e minute avant de revenir à la charge à la 48e pour s'offrir le doublé.

Complètement assommé, le nouveau promu en Premier League a concédé un troisième et dernier but, inscrit par Mee contre son camp, après un centre de l'autre international algérien des «Foxes» Ryad Mahrez (3-0).

Slimani, qui a rejoint le champion d'Angleterre en titre pendant les dernières heures du mercato estival avait fait ses débuts avec Leicester mercredi dernier, à l'occasion de la première journée de la Ligue des champions, ayant vu son équipe l'emporter (3-0) contre les Belges du FC Bruges, mais son entraîneur, Claudio Ranieri, ne l'avait pas retenu pour le déplacement à Liverpool, en championnat d'Angleterre (défaite 1-4).

L'ancien belouizdadi a donc dû attendre cette 5e journée de Premier League et la réception de Burnley au King Power Stadium, pour faire ses débuts en championnat, et il les a parfaitement bien réussis en signant ce doublé contre Burnley.

Slimani s'est engagé avec Leicester City pour cinq ans, contre un chèque de 30 millions d'euros (plus 5 millions de bonus).