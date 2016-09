REAL MADRID Les jeunes autorisés à rejouer par le TAS

Les joueurs mineurs du Real Madrid, frappés d'une interdiction de jouer par la Fifa depuis une semaine, ont été autorisés temporairement à refouler les terrains par le Tribunal arbitral du sport (TAS) ont révélé le club et la presse espagnole avant-hier. Le 8 septembre, la Fifa a interdit le Real Madrid de recrutement pour les deux prochains marchés des transferts pour ne pas avoir respecté la législation sur l'embauche des mineurs entre 2005 et 2014. En plus de cette sanction, des joueurs du Real évoluant dans des catégories de jeunes ont été interdits de jouer par la Fifa. Le club espagnol a fait appel de l'ensemble de ces sanctions devant le TAS. D'après le journal AS, huit jeunes joueurs du club étaient concernés par cette interdiction de jouer. Le TAS a donc temporairement levé cette sanction en attendant sa décision finale qu'il compte rendre dans les jours qui viennent. L'interdiction de recruter pour les deux prochains marchés des transferts est en revanche maintenue.