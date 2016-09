AU LENDEMAIN DE SA DÉFAITE FACE AU NAHD Le MC Alger retourne à la case départ

Par Saïd MEKKI -

Après trois résultats positifs, deux victoires et un nul, le MC Alger a déçu ses fans en enregistrant sa première défaite de la saison face au NA Hussein Dey.

D'aucuns spécialistes et observateurs donnaient théoriquement le MCA gagnant de ce derby compte tenu des trois bons premiers résultats des Vert et Rouge cette saison et le début difficile des Sang et Or. Et comme il n y a que le langage du terrain qui tranche, eh bien, il faut reconnaître que l'équipe drivée par Youcef Bouzidi a bel et bien mérité sa victoire bien que les joueurs du coach Djamel Menad ont vraiment manqué d'efficacité. Il est vrai qu'après le but inscrit par Bendebka (29e), les joueurs du MCA ont tenté d'égaliser en vain.

Les joueurs du MCA n'ont pas été très concentrés surtout avec ces innombrables ratages des joueurs de Menad qui n'ont même pas su profiter de leur supériorité numérique après l'expulsion d'Ouali (78e). Pourtant, sur le plan de l'effectif, le coach Menad n'a effectué que deux changements par rapport au dernier «onze» rentrant face au CA Batna. Ce qui voudrait dire qu'il n y a pas eu de chamboulement dans l'effectif, mais il y a bien lieu de préciser que sur le terrain la ligne d'attaque du MCA n'a vraiment pas été à la hauteur des aspirations des fans des Vert et Rouge. Ainsi et avec cette défaite, le MC Alger n'a pu enregistrer la passe de trois, après s'être offert l'USM Harrach (2-1) puis le CA Batna (1-0), alors que le Nasria vient d'enregistrer son premier succès sur le terrain, après sa victoire sur tapis vert face au RCR (3-0) lors de la 1re journée. Avec cette victoire, les Sang et or ont donc bien pris leur revanche sur les Vert et Rouge, quatre mois après leur défaite en finale de la Coupe d'Algérie (1-0) face au Doyen. Le premier responsable du MCA, Omar Ghrib, lui n'a pas hésité à déclarer que «nous devons assumer la défaite et éviter de se cacher derrière le penalty refusé». Ghrib avait bien fait observer que «tout le monde a vu qu'il y avait penalty sur Karaoui sauf l'arbitre Benbraham...», Omar Ghrib ajoute qu' «il faut garder les pieds sur terre et se racheter face au MCO» lors de la prochaine journée. Azzi, lui, estime que «nous avons confondu vitesse et précipitation et la victoire contre le MCO est impérative». Quant au manager des Vert et Rouge, Bouiche, il reconnaît sportivement que «la victoire du Nasria est méritée...». Ainsi et suite à cette courte défaite dans ce derby contre ses voisins du NAHD, le MC Alger recule provisoirement à la deuxième position en attendant les autres matchs de cette 4e journée qui se déroulaient hier au moment où on mettait sous presse. Enfin, il y a lieu de noter que contrairement aux habitudes de voir les supporters prendre d'assaut le stade du 5-Juillet pour un tel derby, avant-hier, les supporters des deux équipes n'ont pas montré cet engouement caractéristique de ce genre de match. Et des raisons, on pourrait citer, entre autres, le fait que la rencontre soit retransmise par l'Entv, pas d'enjeu en ce début de saison ou encore le fait que les prix des billets sont jugés excessivement chers (500 DA).