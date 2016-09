COUPE DE LA CAF: MO BÉJAÏA-FUS RABAT (DEMI-FINALE/CE SOIR 22H) Les Crabes pour un rêve plus grand

Par Boualem CHOUALI -

Un match que les Crabes doivent impérativement gagner pour faire un grand pas vers la finale, faute de quoi, les capés de Nacer Sendjak verront leurs chances se rétrécir pour jouer leur première finale de leur histoire.

L'heure de vérité est arrivée pour les gars de la Soummam. C'est ce soir au stade de l'Unité maghrébine, à 22h plus exactement, que les Vert et Noir du MOB, l'unique représentant algérien en coupes africaines et en particulier en coupe de la CAF, ont rendez-vous avec l'histoire à l'occasion de leur première demi-finale face aux Marocains de Fath Union Sport de Rabat.

Un match que les Crabes doivent impérativement gagner pour faire un grand pas vers la finale, faute de quoi, les capés de Nacer Sendjak verront leurs chances se rétrécir pour jouer leur première finale de leur histoire. Même si en matière de performance, c'en est une et incontestablement d'ailleurs en atteignant le carré d'as pour leur première participation, mais aller en finale c'en est une autre plus importante.

C'est dire que le challenge n'est pas des moindres, même si la mission s'annonce des plus difficiles devant une redoutable équipe du FUS de Rabat qui a la réputation d'être un grand un club professionnel organisé sur tous les plans, démontré justement par leur déplacement en avion spécial et en délégation, plus que déterminé à réaliser un bon coup à Béjaïa bien avant la manche retour qui se tiendra le dimanche prochain au stade de Rabat à la même heure.

Pour cette rencontre, le coach des Vert et Noir, Nacer Sendjak, dispose désormais de tout son effectif, excepté Messaâdia non qualifié en coupe de la CAF avec le MOB en raison de sa participation à cette même coupe avec les mêmes couleurs, mais celles du CS Constantine, et Benmelouka, blessé lors du match face au Même CSC. C'est dire que Sendjak jouera avec moins de pression sur le plan effectif, mais aussi avec une peur au ventre en tenant compte du niveau juste moyen de son club cette saison, notamment son compartiment défensif plus fragile que jamais. Mais avec plus d'engagement et surtout de concentration, les Crabes peuvent réussir l'exploit en cette première manche aller. Quant aux Marocains du FUS, ses derniers, qui ont rallié finalement l'ex-capitale des Hammadites hier au milieu de la journée, ne se sont pas déplacés pour faire du tourisme. Ils tenteront de bien négocier cette première manche pour accueillir les Crabes en manche retour avec moins de pression possible.

Ainsi, cette rencontre inédite s'annonce d'ores et déjà palpitante à plus d'un titre entre deux clubs maghrébins qui pratiquent globalement le même football sur le plan technique.

Les Crabes, qui seront portés par leur «peuple», leur véritable douzième homme sur le terrain, tenteront par tous les moyens de réussir leur coup avant leur déplacement à Rabat.



Nacer Sendjak, coach du MOB

«Mission difficile, mais pas impossible»

«C'est un match qui s'annonce difficile pour les deux équipes. Pour nous, qui sommes à notre première participation sur le plan théorique nous n'avons rien à perdre, mais beaucoup à gagner en tentant de réussir un bon coup ici même à Béjaïa avant notre déplacement à Rabat. Pour ce faire, l'erreur est interdite. On tentera de gagner, mais surtout de garder nos bois vierges. Certes notre mission s'annonce des plus difficiles, mais loin aussi d'être impossible.»



Wergragui, coach du FUS de Rabat

«Repartir avec un résultat positif»

«C'est un match de demi-finale où chaque équipe est motivée pour aller en finale. C'est un match qui se jouera sur des petits détails, où le mieux concentré sur le terrain aura le dernier mot. Nous tenterons de réussir un bon coup ici même à Béjaïa pour repartir avec un résultat positif afin d'aborder la manche retour avec moins de pression. C'est jouable pour nous, mais aussi pour le MOB. Que le meilleur gagne et que règne la sportivité et le fair-play dans les deux matchs»