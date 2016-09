LIGUE 2 MOBILIS - 2E JOURNÉE : JSM BÉJAÏA Les Vert et Rouge affichent leur ambition

Par Boualem CHOUALI -

Les Béjaouis ont parfaitement entamé leur saison

Même s'il est encore trop tôt pour parler de l'accession, il n'en demeure pas moins que c'est une excellente opération pour le doyen des clubs kabyles qui tentera certainement de maintenir la cadence pour rester en haut du tableau.

Les Vert et Rouge de Yemma Gouraya sont revenus de leur déplacement à Mascara avec la totalité des points mis en jeu. Du coup, ils alignent deux victoires en autant de matchs joués en cette entame de la Ligue 2 Mobilis. C'est dire que les Béjaouis sont bien partis pour jouer les premiers rôles cette saison, dont l'objectif tracé par la direction est bel et bien l'accession en Ligue 1 Mobilis après l'avoir ratée à plusieurs reprises depuis leur relégation en Ligue 2.

Ainsi, en glanant les trois points de la victoire avant-hier au stade de l'Unité africaine de Mascara dans un match joué à huis clos, la deuxième équipe phare de la Soummam se propulse à la tête du classement avec six points au compteur en compagnie de l'équipe de Bordj Bou Arréridj, le CABBA en l'occurrence, qui a réussi lui aussi une passe de deux en cette entame du championnat de Ligue 2 Mobilis.

En outre, même s'il est encore trop tôt de parler de l'accession, il n'en demeure pas moins que c'est une excellente opération pour le doyen des clubs kabyles qui tentera certainement de maintenir la cadence pour rester en haut du tableau. «C'est une très belle victoire, la deuxième après celle réalisée à domicile lors de la première journée. C'est de bon augure pour notre club qu'on veut voir se hisser en championnat d'élite nationale», nous a déclaré une poignée de supporters que nous avons rencontrés juste après la fin de la rencontre consacrant les Vert et Rouge victorieux avant d'ajouter «on doit accompagner cette équipe et lui offrir tous les moyens possibles afin de réussir un bon parcours cette saison. De son côté, le coach des Vert et Rouge, El Hadi Khezzar, s'est déclaré satisfait du résultat technique de la rencontre «c'est une très belle victoire. Nous avons réalisé une victoire importante sur tous les plans aussi bien sportif que moral.

Commencer la saison de cette manière est plus que bénéfique, maintenant c'est à nous de confirmer lors des prochaines journées, même si la tâche ne s'annonce pas du tout facile.

Ce sont deux belles victoires certes, mais ces deux matchs m'ont permis aussi de déceler quelques anomalies dans le jeu collectif du groupe qu'on doit vite corriger pour aller toujours de l'avant», a laissé dire le coach béjaoui.

Une victoire, en somme, qui a fait beaucoup de bien à la grande famille des Vert et Rouge qui croit plus que jamais en leur chance de retrouver le cham-pionnat de Ligue 1 Mobilis la saison prochaine.

C'est tout le mal qu'on peut souhaiter au doyen des clubs kabyles, le premier ambassadeur du football bougiote....