L'USMA rejoint le MCO en tête

L'USM Alger a rejoint le MC Oran en tête du classement de la Ligue 1 Mobilis en battant le CS Constantine (1-0) avant-hier soir pour le compte de la 4e journée au moment où la JS Saoura et l'ES Sétif ont été tenus en échec à domicile, respectivement par l'Olympique Médéa (1-1) et la JS Kabylie (0-0).

L'USMA, champion d'Algérie en titre, a longuement souffert devant les Sanafir avant de trouver la faille par Meziane à la 51e minute.

Une courte, mais précieuse victoire pour les Rouge et Noir, car elle leur suffit pour rejoindre le MC Oran en tête du classement, avec 10 points. La JS Saoura, après avoir raté un penalty par Babidi s'est bien ressaisie en ouvrant le score par Djallit (67'), mais elle a fini par concéder l'égalisation (1-1) face à l'Olympique Médéa qui a réussi à sauver les meubles par Hamia (70'). Pour sa part, le duel tant attendu entre les deux clubs les plus titrés d'Algérie, l'ES Sétif et la JS Kabylie, n'a pas tenu ses promesses et s'est soldé par un nul vierge (0-0) qui n'arrange aucun des deux antagonistes.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, le DRB Tadjenanet avait disposé du RC Relizane (2-1) grâce à son buteur maison Djahel, auteur d'un doublé (39' et 49'), alors que Benayad a réduit le score pour les visiteurs à la 80e. Un précieux succès à domicile pour le DRBT, grâce auquel il se hisse à la 3e place du classement général, avec huit points. Le CA Batna, après avoir éprouvé les pires difficultés contre une accrocheuse équipe harrachie a fini par l'emporter (1-0) grâce à son maître à jouer, Lazhar Hadj-Aïssa, auteur de cet unique but à la 61e minute.

Vendredi, en ouverture de cette 4e journée, les derbies NA Hussein Dey -MC Alger et MC Oran - USM Bel-Abbès ont tourné à l'avantage des clubs hôtes, l'ayant emporté sur le même score (1-0).

Le NAHD a marqué par Bendebka (29'), alors que le MCO s'en était remis à Hicham-Chérif pour faire la différence à la 60e minute. Le dernier match au programme de cette 4e journée, entre MO Béjaïa et le CR Belouizdad a été reporté à une date ultérieure, en raison de la participation des Crabes à la coupe de la Confédération africaine.