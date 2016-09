Les jeux endeuillés par la mort du cycliste iranien

Bahman Golbarnezhad, 48 ans, est décédé après avoir eu un accident alors qu'il prenait part à la course de cyclisme sur route, ouverte aux catégories de handicap (légères déficiences physiques ou mentales).

A la veille de leur clôture, les Jeux paralympiques de Rio de Janeiro ont été endeuillés avant-hier par le décès d'un cycliste iranien tombé dans un fossé, «la toute première mort» dans l'histoire du plus grand événement mondial réservé aux sportifs handicapés. Bahman Golbarnezhad, 48 ans, est décédé après avoir eu un accident alors qu'il prenait part à la course de cyclisme sur route masculine, ouverte aux catégories de handicap C4-5 (légères déficiences physiques ou mentales). Le cycliste, originaire de Shiraz en Iran, a été transporté à l'hôpital «où il est malheureusement décédé», a déclaré à l'AFP le porte-parole du Comité international paralympique (IPC) Craig Spence. «C'était notre pire cauchemar», a dit avant-hier soir M.Spence lors d'une conférence de presse organisée en urgence par l'IPC. Selon le comité organisateur, l'accident s'est produit vers 10h40 (13h40 GMT) «sur un tronçon montagneux» de la descente de Grumari, un quartier en bord de mer situé à l'ouest de Rio. Le cycliste a perdu le contrôle de son vélo qui «est entré en collision avec une barrière dans un virage et il a été projeté dans le fossé», a précisé lors de la conférence le porte-parole de Rio-2016 Mario Andrada. L'athlète paralympique, qui pratiquait le cyclisme depuis 2002, a reçu les premiers soins sur place mais il a succombé à un arrêt cardiaque peu de temps après son arrivée à l'hôpital.



Premier décès des Paralympiques

«Tout a été fait pour tenter de lui sauver la vie», a déclaré le président de l'IPC Philip Craven. Endeuillé par «la toute première mort lors des Jeux paralympiques», il a présenté ses condoléances à la famille de l'athlète, ses proches, ses coéquipiers ainsi qu'à toute la délégation iranienne. «Cette nouvelle nous brise le coeur. La famille paralympique doit être unie face à ce terrible drame qui endeuille de grands Jeux paralympiques à Rio». La famille du défunt, qui vit en Iran, a été informée de son décès samedi dans l'après-midi et tous les membres de la délégation iranienne présents à Rio ont été réunis dans le village des athlètes. «C'est une situation très difficile, nous espérons que nous pourrons rapatrier son corps rapidement», a déclaré le président du comité paralympique d'Iran Masoud Ashrafi, selon la télévision d'Etat Irib. Le président iranien Hassan Rohani, qui se trouve au Venezuela, estime dans un tweet que cette mort «nous a tous plongés dans une profonde tristesse. Qu'il repose en paix». Bahman Golbarnezhad était un des piliers de la délégation iranienne. Marié, un fils, «c'était un homme dévoué à sa famille, un gros travailleur et un athlète actif au sein de notre délégation», a décrit le secrétaire général du Comité paralympique iranien Masoud Ashrafi. Le Comité a demandé un rapport détaillé sur les circonstances de l'accident. Une enquête menée conjointement par l'Union cycliste internationale (UCI) et l'organisation Rio-2016 a été ouverte. «Nous souhaitons que son corps puisse être rapatrié dans les plus brefs délais en Iran, pour que sa famille se sente mieux», a poursuivi M.Ashrafi.



Parcours exigeant

Déjà, pendant les Jeux olympiques, les cyclistes avaient qualifié le parcours de Grumari «d'exigeant», surtout la descente. Et des chutes avaient été constatées. D'après UOL, un important site d'informations sportives au Brésil, la vitesse peut y atteindre les 65 km/h. «Cette descente n'est pas la plus rapide, a défendu le directeur sportif de l'UCI Piers Jones. La conception de cette course a été faite pour la compétition mais les catégories de handicap ont été respectées». «Dévasté» par la mort du cycliste, le président de l'UCI Brian Cookson, a de son côté présenté ses «sincères condoléances».

Immédiatement après l'annonce de ce décès, le drapeau iranien a été mis en berne dans le village olympique où vivent les 4300 athlètes qui participent à ces Jeux. Le drapeau paralympique devait être également mis en berne hier dans le Village olympique et au-dessus du (Rio centro), l'enceinte sportive où l'Iran devait affronter la Bosnie-Herzégovine en finale de volley-ball assis. «Nous vivons un moment très difficile, presque à la fin des Jeux, a dit de son côté le président de Rio 2016 Carlos Nuzman. Nos pensées vont aux athlètes et à la délégation iranienne». Après onze jours de compétition, la vasque des Jeux paralympiques de Rio devait s'éteindre hier soir au stade du Maracana. La cérémonie de clôture doit débuter à 20h locales (23h GMT). Une minute de silence sera observée en l'honneur de Bahman Golbarnezhad.