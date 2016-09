3E DÉFAITE DE MANCHESTER UTD HIER Mourinho vit sa pire série depuis dix ans

Hier après-midi, José Mourinho a enduré son troisième revers de suite. Le coach portugais n'a plus connu pareille mésaventure depuis une décennie. José Mourinho n'est à Manchester United que depuis quelques mois et voilà qu'il traverse déjà une piètre série de résultats négatifs. Une série comme il n'en a plus connu sur le plan personnel depuis dix ans. Hier, ses Diables rouges ont enregistré leur troisième revers consécutif. La dernière fois que le Special One a vu l'une de ses formations empiler autant de faux pas c'était en 2006 à l'occasion de son premier passage à Chelsea. Après Manchester City et le Feyenoord, c'est Watford qui s'est offert le scalp de MU ce dimanche (3-1). Rooney et ses coéquipiers sont déjà dans le rouge et leur entraîneur ne semble pas savoir quel levier activer pour les relancer. Lors de la prochaine journée, United accueille Leicester à Old Trafford et nul doute qu'une quatrième défaite consécutive plongera le club et son coach dans une situation critique.