80E ÉDITION DU BOL D'OR Le Sert vainqueur intouchable

En ouverture de la nouvelle saison d'Endurance, Suzuki Endurance Racing Team a remporté la 80e édition du Bol d'or, hier, sur le circuit Paul Ricard. Le Sert a pris les commandes de la course très tôt et n'a pas rencontré le moindre pépin mécanique. Contrairement à ses rivaux majeurs. Le champion du monde en titre ne pouvait pas mieux débuter la saison. Ce dimanche, le Sert a empoché la 80e édition du Bol d'or, en ouverture de la nouvelle saison d'Endurance. Grâce à Anthony Delhalle, Etienne Masson et Vincent Philippe, pilotes de la Suzuki n°1, l'équipe de Dominique Méliand a largement dominé l'épreuve, et devancé les Kawasaki n°11 et n°10. Parti deuxième sur la grille, l'équipage du Mans a profité de la supériorité de la GSXR, incroyablement fiable et irréprochable sur la performance, pour prendre les commandes de la course dès les premières minutes de course, ne les cédant qu'au jeu stratégique du ravitaillement. Au fil des heures, le Sert n'a cessé d'accroître son avance sur son premier poursuivant, la Kawasaki n°11, pour la porter à 10 tours sous le drapeau à damiers. Le GMT 94 et le Honda Endurance Racing, principaux rivaux de l'équipe mancelle, n'ont jamais pu accrocher les avant-postes. La Yamaha, partie en tête, a aligné les chutes et les pépins mécaniques avant de remonter jusqu'au neuvième rang. La CBR n°111, elle, a abandonné avant l'entame de la dernière heure de course, victime d'une grosse défaillance de son moteur. Preuve que le Sert a réalisé un énorme coup dès l'entame du Championnat.