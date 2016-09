CA BATNA Hadj Aïssa marque 5 ans après

Cinq ans et demi après son dernier but en Ligue 1 (c'était avec l'ES Sétif en mars 2011), Lazhar Hadj Aïssa a retrouvé le chemin des filets avec le CA Batna, le club de sa ville, qui l'a accueilli cet été avec l'objectif de relancer l'ancien talentueux meneur de jeu, aujourd'hui âgé de 32 ans.

Depuis son départ pour le Koweït et un passage à Al Qadissiya (2011-2012), Hadj Aïssa, plombé par les blessures notamment, a connu une longue traversée du désert, avec notamment un come-back raté à l'ES Sétif en 2014. C'est l'autre club de la ville, le CAB, qui a décidé de redonner une chance à l'enfant du MSP Batna.

Le meneur de jeu, qui disputait aujourd'hui son quatrième match de la saison, s'est offert son premier but avec le club des Aurès, décisif puisqu'il donne les trois points aux Cabistes face à l'USM El Harrach (1-0, J4).

L'ancien international, qui n'a quasiment pas joué depuis trois ans, restait sur une saison blanche. Il trouvait pour l'occasion le chemin des filets en Championnat pour la première fois depuis mars 2011.