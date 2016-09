CLAUDIO RANIERI, ENTRAINEUR DE LEICESTER CITY "On a recruté Slimani pour les qualités qu'il a montrées"

«C'est important que Slimani continue de marquer parce que s'il ne marque que pour son premier match, nous avons un problème. C'est un bon garçon et les fans sont vraiment très contents», a expliqué l'ancien entraîneur de l'AS Monaco à l'issue de la rencontre. Après un début de saison compliqué, le champion sortant semble enfin s'être mis sur les bons rails. Une neuvième place à trois points de la troisième place. Apparemment, les décideurs de Leicester ne se sont pas trompés sur Slimani. «C'était bon pour Slimani et pour tout le monde. Nous l'avons recruté pour toutes les qualités qu'il a montrées, il a créée du liant et a pressé si fort tout au long du match», s'est félicité Ranieri.«Très heureux du résultat et de la prestation des joueurs. Après une victoire en Europe, c'était important d'enchaîner en Premier League. Nous avons bien joué et nous avons marqué trois fois. Slimani a mis deux buts, nous nous sommes battus. Je crois que les fans rentreront chez eux satisfaits. C'était important de faire le plein de confiance après Liverpool. Nous avons gagné contre Bruges, aujourd'hui contre Burnley, maintenant nous sommes prêts pour Chelsea», a-t-il expliqué. Après le championnat du Portugal, Islam Slimani mettra-t-il la Premier League à ses pieds? Le temps le dira, mais ça semble bien parti. L'attaquant international algérien Islam Slimani a inscrit avant-hier contre Burnley un doublé pour son premier match officiel en championnat d'Angleterre, où il défend les couleurs de Leicester City, qu'il a rejoint cet été en provenance du Sporting Lisbonne (Portugal). L'ancien fer de lance du CR Belouizdad (28 ans) a commencé par ouvrir le score d'une belle tête à la 45e minute avant de revenir à la charge à la 48e pour s'offrir le doublé. Complètement assommé, le nouveau promu en Premier League a concédé un troisième et dernier but, inscrit par Mee contre son camp, après un centre de l'autre international algérien des «Foxes» Ryad Mahrez (3-0). Slimani, qui a rejoint le champion d'Angleterre en titre pendant les dernières heures du mercato estival avait fait ses débuts avec Leicester mercredi dernier, à l'occasion de la première journée de la Ligue des champions, ayant vu son équipe l'emporter (3-0) contre les Belges du FC Bruges, mais son entraîneur, Claudio Ranieri, ne l'avait pas retenu pour le déplacement à Liverpool, en championnat d'Angleterre (défaite 1-4). L'ancien Belouizdadi a donc dû attendre cette 5e journée de Premier League et la réception de Burnley au King Power Stadium, pour faire ses débuts en championnat, et il les a parfaitement bien réussis en signant ce doublé contre Burnley. Slimani s'est engagé avec Leicester City pour cinq ans, contre un chèque de 30 millions d'euros (plus 5 millions de bonus).