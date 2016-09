GP DE SINGAPOUR Rosberg de justesse devant Ricciardo

En remportant le Grand Prix de Singapour hier (signant son huitième succès de la saison), Nico Rosberg a par la même occasion repris la première place du classement général à son équipier Lewis Hamilton. L'Allemand, qui partait de la pole, s'est imposé d'une très courte tête devant Daniel Ricciardo (cinq dixièmes). Hamilton complète le podium devant Kimi Räikkönen. Le pilote finlandais a échoué à deux secondes du triple champion du monde au passage du drapeau à damier. Parti du fond de la grille de départ, Sebastian Vettel a réalisé une excellente remontée pour finir ce Grand Prix dans le top 5 devant Max Verstappen et Fernando Alonso. Suivent Sergio Pérez et Daniil Kvyat à l'arrivée. Kevin Magnussen marque le point de la dixième place pour Renault. Côté français, Esteban Ocon s'est contenté de la 18ème et dernière place du Grand Prix, à un tour de son équipier Pascal Wehrlein (16ème), alors que Romain Grosjean a été contraint à l'abandon avant même le départ. Le championnat du monde de Formule 1 fera étape en Malaisie, sur le circuit de Sepang, dans deux semaines.