LIGUE 1 FRANÇAISE Du temps de jeu pour les Algériens

Alors que Montpellier et Boudebouz ainsi que Ghezzal et Lyon jouaient respectivement Nice et Marseille hier soir, six Algériens prenaient part aux rencontres d'avant-hier à l'occasion de la 5ème journée de championnat. Si Ramy Bensebaini et Mehdi Zeffane ont pris une douche froide à Monaco, Walid Mesloub et les Merlus se sont imposés pour la première fois cette saison contre les Dogues de Yassine Benzia. Titulaires à Monaco, Ramy Bensebaini et Mehdi Zeffane n'ont rien pu faire face aux pensionnaires de Louis II. En effet, battus sur le score de trois buts à zéro, les joueur du Stade Rennais ont littéralement été balayés par les hommes de Leonardo Jardim encore invaincus cette saison. Si Bensebaini a joué l'intégralité de la rencontre, Zeffane, qui disputait son premier match de la saison a, quant à lui, cédé sa place à la 75ème minute à Erasmus. Cette défaite marque un coup d'arrêt à la série de trois matchs sans défaite pour les joueurs de Christian Gourcuff qui pointent désormais à la 8ème place. Quant aux Lorientais, en quête d'une première victoire, ils ont su profiter de la réception du LOSC pour lancer leur saison. En effet, après quatre matchs sans le moindre point, les Merlus ont empoché leur trois premiers points contre les Dogues de Yassine Benzia, absent du groupe de Frédéric Antonetti qui considère l'ancien Lyonnais comme un joueur «en post-formation». Sur le banc, Walid Mesloub est, pour sa part, rentré dès la onzième minute après la blessure de Cafu. Pour Mehdi Abeid et le FC Dijon, titularisé pour la première fois depuis son arrivée en Ligue 1, les Dijonnais n'auront pas su prendre le meilleur sur les Grenats réduits à dix à l'heure de jeu. Malgré un penalty en fin de partie, Dijon concède le nul et ne compte que quatre points au compteur. Enfin, le solide défenseur algérien d'Angers, Mehdi Tahrat, a fait ses débuts en Ligue 1 avant-hier soir face à Bordeaux. Son équipe a réussi à créer la grosse surprise de la journée au Stade Matmut Atlantique de Bordeaux avec la défaite 1-0 des Girondins face à Angers. Remplaçant au coup d'envoi, l'international algérien a effectué son entrée en jeu à la 86e pour aider son club à conserver le score. L'ancien joueur du Paris FC et du Red Star a disputé ainsi ses premières minutes en Ligue 1 française.



FC Courtrai 5e but en 7 matchs pour Saâdi

L'attaquant algérien Idriss Saâdi continue sur sa lancée et prend la tête du classement des buteurs de la Jupiler Pro League, après son nouveau but contre Zulte-Waregem. Courtrai était en déplacement sur le terrain de Zulte Waregem, actuel leader surprise du Championnat belge. Les joueurs de Karim Benhocine, qui n'a plus le droit de s'asseoir sur le banc, ont perdu sur le score de 2-1. C'est Idriss Saâdi qui égalise à la 40e minute. Lancé dans la surface, il pousse le ballon pour contourner le gardien avant de marquer sont 5e but en 7 matchs cette saison en Championnat.

