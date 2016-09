LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE Léger avantage pour Zesco United

Le scénario de la demi-finale de la Ligue des champions avant-hier a été surprenant au Levy Mwanawasa stadium de Ndola. Zesco United pensait avoir fait l'essentiel grâce à la patte du jeune attaquant Jackson Mwanza, auteur d'un doublé aux 54e et 56e minutes. Les Brésiliens (surnom des Sundowns) furent encore à la peine et auraient pu encaisser un troisième but sans la vigilance du défenseur Asavela Mbekile. Les Zambiens menaient toujours 2 à 0 lorsque l'étoile zimbabwéenne, Khama Billiat, bien servi par l'international libérien Anthony Laffor entré quelques minutes auparavant, trouvait l'ouverture dans la surface (87'). Dur, dur pour Zesco United et ses supporters qui se voyaient bien partis pour disputer la finale. Le retour samedi prochain à Atteridgeville, près de Pretoria, s'annonce délicat pour les Zambiens. Le club sud-africain a joué cinq matchs à domicile jusqu'à présent et les a tous remporté. Petite indication quand même, les Brésiliens n'ont gagné que deux fois par deux buts d'écart et les trois autres avec seulement un but de différence. L'autre demi-finale de la C1 africaine entre le Zamalek et le Widad de Casablanca a été marqué par la large victoire des Cairotes (4-0).