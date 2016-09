OLYMPIQUE MARSEILLE Les grandes ambitions de McCourt

Depuis quelques jours, Franck McCourt fait la tournée des médias et met en place un plan de communication bien huilé.

Retour sur les passages importants. Hier soir, l'Olympique de Marseille accueillait l'Olympique lyonnais au Stade Vélodrome pour la cinquième journée de Ligue 1. Dans les tribunes, Margarita Louis-Dreyfus bien sûr, mais elle sera accompagnée de Frank McCourt, le - probable - futur propriétaire de l'OM.

Ce dimanche, l'homme d'affaires américain a offert un entretien à La Provence, à RMC, mais aussi à Téléfoot. Il s'est donc longuement confié à la presse française avant de passer une grande audition devant la Direction nationale de contrôle de gestion (DNCG) ce lundi. Et autant dire que le Bostonien voit les choses en grand.

«Nous n'avons encore rien fait, cela fait seulement quelques semaines que je suis là. Faire des annonces sans pouvoir les assumer ensuite serait une erreur. Nous aspirons à être les meilleurs. Je pense sincèrement que nous arriverons à devenir les numéros 1, et à le rester, mais cela va prendre du temps. Nous allons donc fixer l'objectif, être clair, et travailler pour l'atteindre.

Les résultats sont ce qui compte, pas les mots», a-t-il commencé par confier à RMC Sport. McCourt a ensuite expliqué quelle serait la méthode de travail. «Nous voulons avoir un pipeline de jeunes talentueux issus de notre système, qui apprennent à jouer à la manière OM, qui arrivent progressivement dans l'équipe première [...]

Nous faisons ensuite une association avec des stars ou des joueurs plus expérimentés qui vont être des meneurs et montrer la voie», décrit-il dans La Provence.

Et quand le journaliste évoque le nom d'Antoine Griezmann, l'homme d'affaires rétorque: «Impossible n'est pas Marseillais.»

Si McCourt tient ses promesses l'avenir semble radieux dans la Cité phocéenne et pourquoi ne pas commencer par une victoire contre Lyon ce soir? McCourt serait ravi.