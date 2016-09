WBO/SUPER-WELTERS Alvarez détrône Smith

Le Mexicain Saul Alvarez s'est emparé du titre WBO des super-welters en battant le Britannique Liam Smith par arrêt de l'arbitre à la 9e reprise, samedi à Dallas. Alvarez a décroché dans le stade des Dallas Cowboys sa 48e victoire, la 34e avant la limite, pour une défaite et un nul. Il a infligé à Smith, tenant du titre depuis octobre 2015, sa première défaite après 23 victoires et un nul. Ce succès permet au Mexicain, surnommé «Canelo» en référence à sa chevelure rousse, de renforcer ses chances d'affronter le Kazakh Gennady Golovkin, champion WBA, WBC et IBF des moyens et présenté par beaucoup comme le meilleur boxeur actuel.