25 jeunes leaders dont 6 Africains ont été retenus par le CIO dans le cadre de son programme de 4 ans, a annoncé l'instance olympique. «Originaires de 25 pays et cinq continents, ces futurs leaders créeront entièrement (de l'idée à la mise en oeuvre) des entreprises sociales durables, axées sur le sport, grâce à des modules d'apprentissage hebdomadaires et à des cours de leadership», a indiqué le CIO dans un communiqué. Selon l'instance olympique, cette 5e génération de jeunes leaders profitera d'une version améliorée du programme, lequel passe d'un modèle annuel à un modèle quadriennal. Le programme fournira aux jeunes leaders des outils et une expertise supplémentaires, dont ils auront besoin pour devenir des entrepreneurs sociaux prospères et avoir un impact positif grâce au sport. Le programme, lequel débute en février, a pour ambition de «donner aux nouveaux talents les moyens de fonder leur propre entreprise sociale, en tant que solution sportive locale à un problème urgent dans leurs communautés respectives», a expliqué le CIO, ajoutant que les participants recevront un financement de départ de 10 000 CHF étalé sur 4 ans et soutenus par des modules d'apprentissage hebdomadaires et se verront offrir des possibilités de leadership. En tant qu'ambassadeurs de l'Olympisme, les jeunes leaders du CIO sont tenus de jouer un rôle actif pour conseiller l'organisation, et plus largement le Mouvement olympique, sur des sujets spécifiques, tout en assurant la promotion des valeurs olympiques à l'échelle mondiale. «Le programme des jeunes leaders du CIO, lancé en 2016, donne aux jeunes du monde entier les moyens d'accomplir cette mission au sein de leurs communautés», a déclaré, le président du CIO, Thomas Bach, s'appuyant sur le succès des trois premières éditions du programme. Les 25 participants dont 13 femmes retenus pour le programme ont été sélectionnés parmi 350 candidats, tous ayant une expérience ou une passion évidente pour le sport.