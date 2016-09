RÉUNION DU BF DE LA FAF PRÉVUE AUJOURD'HUI L'EN et la violence dans les stades au centre du débat

Par Saïd MEKKI -

Le centre de formation et l'Académie de la FAF qui vient d'être relancée doivent aussi faire l'objet d'un compte rendu lors de ce BF.

La réunion statutaire du bureau fédéral de la Fédération algérienne de football, prévue aujourd'hui au Centre technique de Sidi Moussa, retient l'attention de par son ordre du jour où figurent, entre autres, la préparation du match Algérie-Cameroun et le stage des joueurs locaux, le retour des forces de l'ordre dans les stades pour combattre la violence et le système de compétition des divisions amatrices.

En effet, à propos de l'Equipe nationale «A», les membres du bureau fédéral vont certainement faire le point sur la rencontre Algérie-Cameroun, programmé le 9 octobre 2016 au stade Mustapha-Tchaker de Blida, pour le premier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Il y a donc lieu de connaître toutes les dispositions prises ou qui seront prises pour la meilleure préparation de cet important rendez-vous. Et dans ce même ordre d'idées, il y a lieu aussi d'avoir une idée sur la préparation de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 Nigeria-Algérie, qui aura lieu en novembre 2016. Et là, on sait bien que des précurseurs de la FAF se sont déjà rendus au Nigeria pour préparer les meilleures conditions. Les joueurs du nouveau coach des Verts, Milovan Rajevac, devront se déplacer à la mi-novembre au Nigeria pour affronter le deuxième mondialiste de ce groupe. Afin de préparer le séjour de l'EN, la FAF, comme à son habitude, a déjà pris les devants en envoyant son vice-président Djahid Zefzef au Nigeria, afin de prendre la température et visiter les villes susceptibles d'abriter la rencontre de l'Algérie.

En effet, pour l'instant, les Nigérians n'ont toujours pas annoncé le lieu où se déroulera ce match, eux qui se déplaceront en Zambie lors de la première journée à l'occasion de ce dernier tour qualificatif de ces éliminatoires.

D'autre part, et à propos de l'EN «A'», qui est prise en charge également par Rajevac, les membres du BF auront donc aussi à avoir une idée sur les préparatifs du regroupement de cette sélection nationale A' prévu du 26 au 28 septembre en cours au CTN de Sidi Moussa. Il y a aussi lieu de connaître concernant les petites catégories, la désignation du nouveau directeur des équipes nationales pour assurer une gestion spécifique des équipes nationales et notamment les jeunes afin de pouvoir obtenir de meilleurs résultats.

Le centre de formation et l'Académie de la FAF qui vient d'être relancée doivent aussi faire l'objet d'un compte rendu lors de ce BF.

Le point de la situation des litiges sera certainement abordé pour connaître les dernières nouvelles du côté de la Chambre des résolutions des litiges. D'un autre côté, la Ligue de football professionnel doit bien donner aussi le point de la situation des championnats Ligue 1 et 2 et notamment sur le retour des forces de l'ordre dans les stades. Et là, on s'attendra à ce que le BF prenne les décisions qu'il faut pour inciter les présidents des clubs à bouger afin d'installer des stadiers pour assurer la sécurité et intervenir à l'intérieur des stades à la requête des commissaires de matchs.

D'ailleurs, lors de sa dernière réunion, le bureau fédéral avait appelé tous les clubs concernés à se mobiliser pour assurer la réussite de ce nouveau dispositif et ne pas ignorer les dispositions réglementaires qui responsabilisent le club recevant pour assurer la sécurité des rencontres. Du côté des divisions amatrices on attendra des détails sur la révision ou pas du système des compétitions. Par ailleurs, la commission fédérale d'arbitrage fera également le point de la situation de ce volet d'importance capitale pour assurer le déroulement des matchs. La Ligue de football féminin et les Ligues amatrices feront également l'objet d'un point sur leurs situations respectives jusque-là.