AL SHABAB Hat trick de Benyettou

Il n'avait pas encore marqué après deux journées et on commençait à s'inquiéter pour le prolifique attaquant algérien Mohamed Benyettou, qui avait marqué 7 buts en 14 matchs la demi-saison qu'il avait faite avec Al Shabab. Ce soir, pour la 3e journée de Pro League et face au champion en titre et leader Al Ahli Djeddah, l'attaquant algérien à réalisé un hat trick. Menés tôt dans le match sur un penalty de l'attaquant égyptien Omar Al Somah, Al Shabab égalise à la 52e par Benyettou, qui hérite d'un ballon à l'entrée de la surface et qui, d'un tir puissant à ras de terre, trompe Yasser Al Mosailem. Moins de deux minutes plus tard, l'ancien de l'ES Sétif marque un joli but, d'un enchaînement contrôlé du gauche, demi-volée du droit, pour permettre à son équipe de prendre l'avantage 2 à 1. Al Somah s'offre son doublé en égalisant à la 56e et remet les compteurs à zéro. Mais à la 81e, l'Algérien réalise le coup du chapeau pour donner la victoire à son club en marquant d'un plat du pied au point de penalty, bien servi entre deux défenseurs. Avec cette première victoire, les joueurs de Riyadh remontent au classement à la 7e place avec 4 points, à cinq unités du leader, Al Ittihad.