CAN 2016 DE HANDBALL (U21-5E J) L'EN bat le Burkina Faso et termine troisième

La sélection algérienne de handball des moins de 21 ans (garçons) s'est imposée devant son homologue du Burkina Faso sur le score de (23-15), mi-temps (11-9) lors de la 5e journée et dernière journée du championnat d'Afrique des nations 2016 de la catégorie, dimanche à Bamako (Mali). Le Sept algérien enregistre à cette occasion, son troisième succès dans cette compétition après ceux acquis devant le Maroc (39-22) et le Mali (49-19), contre deux défaites devant l'Egypte (21-28) et la Tunisie (21-23). A l'issue de cette compétition, les Verts se classent troisièmes derrière l'Egypte et la Tunisie qui devaient animer hier soir la finale, dont le vainqueur sera sacré champion d'Afrique. Pour ce championnat, la CAHB a opté pour un système de compétition de poule unique avec la participation de six nations. Cinq pays africains dont l'Algérie se qualifieront au prochain Mondial 2017 qui se déroulera en Algérie.