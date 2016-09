CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE VOILE «OPTIMIST» La sélection algérienne en stage à Alger-Plage

La sélection algérienne «Optimist» de voile effectuera un stage bloqué du 20 au 25 septembre à Alger-Plage, en vue des prochains championnats d'Afrique de la discipline, a-t-on appris hier auprès des organisateurs. «Huit athlètes (6 garçons et 2 filles) composent la sélection algérienne» championne d'Afrique en titre, a-t-on encore appris de mêmes sources. Il s'agit de: Mokhtari Hicham (tenant du titre), Anis Harouz, Oussama Bendjaoui, Abdelhak Djahdou, Mohamed Lazreg et Walid Bouhadi chez les garçons, ainsi que Rym Isra Dia et Racha Touabi chez les filles. Le stage de préparation sera effectué à l'Ecole nationale des Sports aquatiques et subaquatiques de Bordj El Bahri (Alger-Plage), sous la conduite du sélectionneur national Fayçal Merzougui. Les championnats d'Afrique «Optimist», réservés aux véliplanchistes de moins de 15 ans, sont prévus du 6 au 14 octobre prochain en Angola.