CHAMPIONNAT NATIONAL DE TENNIS La 2e série prévue du 29 septembre au 1er octobre à Sidi-Fredj

Le championnat national (messieurs/dames) de tennis (2e série) se déroulera du 29 septembre au 1er octobre au Tennis Club de Sidi-Fredj, a-t-on appris hier auprès des organisateurs. «Six terrains en terre battue accueilleront cette compétition, ouverte aux tennismen de plus de 15 ans», a précisé la Fédération algérienne de tennis (FAT), co-organisatrice de l'évènement avec le Tennis Club de Sidi-Fredj. Les inscriptions ont été ouvertes hier, via le Net, et se poursuivront jusqu'au «26 septembre, à 12h», et qui sera le dernier délai pour confirmer ou bien l'engagement, ou le retrait de cette compétition. «La participation est ouverte aux athlètes qualifiés», à savoir les athlètes de la deuxième série du classement national ainsi que les quarts de finalistes du championnat national de la 3e série. Deux Wild-Cards (invitations, Ndlr) sont néanmoins accordées par le comité du cham-pionnat «sur proposition du service des Equipes nationales» a annoncé la FAT, ajoutant que «les joueurs ayant atteint le stade des quarts de finale et plus seront automatiquement qualifiés pour le championnat national de 1ère série». Le tirage au sort sera effectué le mardi 27 septembre, à 17h, au siège de la fédération. Hamza Khelassi sera le directeur de ce Tournoi, et le juge arbitre Abderrahmane Chérifa en dirigera les deux tableaux.