CONFÉRENCE AFRICAINE DES ADMINISTRATEURS DE TENNIS 11 pays présents à Alger

Onze pays ont confirmé leur participation à la conférence africaine des administrateurs de tennis, prévue les 21 et 22 septembre courant à l'hôtel El Biar (Alger), a-t-on appris hier auprès des organisateurs. Il s'agit de: Bénin, Tunisie, Maroc, Congo Brazzaville, Congo Démocratique, Côte d'Ivoire, Djibouti, Mali, Sénégal, Togo et l'Algérie, pays hôte de cette conférence, qui sera marquée par la présence de plusieurs «experts de renommée mondiale» a t-on précisé.

Parmi les experts qui vont intervenir pendant cette conférence, Jaques Dupré (Président Tennis Europe), Jean Pierre Dartevelle (vice-président de la Fédération Française de Tennis), Remy Azemar (juge arbitre à Roland Garros) et Melanie Maillard (experte à la Fédération française de Tennis).

Outre ces experts européens, il y aura des experts maghrébins et africains, notamment Hichem Riani (Directeur général de la Confédération Africaine de Tennis) et Youssef Kortobi (expert à la Fédération Tunisienne de Tennis). Côté algérien, la conférence sera marquée par la présence d'Abdelkrim Saâdallah (Directeur des équipes nationales à la Fédération algérienne de tennis), ainsi que le président de cette instance, le docteur Mohamed Bouabdallah.

«La cérémonie d'ouverture aura lieu le 21 septembre, à 9h, en présence du président de la Confédération africaine de tennis, Tarek Chérif, ainsi que le ministre algérien de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali», ont encore détaillé les organisateurs.

Cette conférence africaine des administrateurs de tennis était prévue initialement les 19 et 20 septembre, avant d'être décalée aux 21 et 22 du même mois.