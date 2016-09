COUPE DE LA LIGUE (ANGLETERRE-3E TOUR) Leicester-Chelsea à l'affiche ce soir

Le match entre Leicester City où évoluent les internationaux algériens, Ryad Mahrez et Islam Slimani et le club londonien de Chelsea, constitue l'affiche phare du troisième tour de la coupe de la Ligue anglaise prévu ce soir et demain. Le champion d'Angleterre en titre compte confirmer les deux derniers succès contre Bruges et Burnley sur le même score de (3-0). Quant à Chelsea, il tentera de se racheter de sa dernière défaite sur sa pelouse face à Liverpool (1-2) en championnat. L'actuel leader de Premier League, Manchester City, se rend à Swansea, tandis que son voisin Manchester United se déplacera chez le modeste Northampton (D3).