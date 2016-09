IL REMONTE À LA 2E PLACE AU CLASSEMENT DES BUTEURS Soudani et le Dinamo Zagreb chutent lourdement

L'international algérien Hilal Soudani a inscrit son cinquième but en championnat de Croatie mais son équipe Dinamo Zagreb a essuyé une lourde défaite sur le terrain du leader Rejeka (5-2), avant-hier soir dans le cadre de la 9e journée. Mené avec son équipe 4 à 0 dès la 54e minute, la réaction de l'international algérien, qui réduit la marque sur un corner, bien placé au second poteau (82e), n'aura pas sonné la révolte des Zagrebois, qui prennent un cinquième but dès la remise en jeu. Pavièiæ réduira l'écart au score en fin de match, mais la pilule de ce 5 à 2 va avoir du mal à passer. Après avoir perdu leurs deux jeunes stars Pjaca et Rog, parties respectivement à la Juventus et à Naples, l'équipe s'est affaiblie, et les jours de l'entraîneur Zlatko Krankjar semblent comptés. Le Dinamo, qui a perdu aussi 3-0 à Lyon en Champions League, pointe à la 3e place du championnat, à 4 points de son adversaire du jour. Quant à Soudani, qui respire la forme en ce début d'exercice, il s'est hissé à la deuxième place au classement des buteurs devancé de deux réalisations par Bezjak, joueur de Rijeka. L'attaquant de 29 ans est à son 9e but, toutes compétitions confondues, depuis juillet dernier. Outre ses cinq réalisations en championnat local, il compte deux buts en Ligue des champions d'Europe et deux autres en sélection algérienne. Le club de la capitale concède sa deuxième défaite en championnat et recule à la 3e place avec 19 points, tandis que le premier Rejaka, en compte 23.