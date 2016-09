MEILLEURS BUTEURS DU CHAMPIONNAT BELGE Idriss Saâdi seul en tête

Le footballeur algérien Idriss Saâdi a pris la tête du classement des meilleurs buteurs du championnat de Belgique en inscrivant son 5e but personnel lors de la 7e journée du championnat, ayant vu son équipe, Courtrai, s'incliner par deux buts à un dans la soirée de samedi chez le Zulte Waregem.

Le leader surprise de la Jupiler Pro League avait ouvert le score par Onur Kaya à la 36e minute, avant que Saâdi n'égalise quatre minutes plus tard. Mais Courtrai a fini par concéder le but de la défaite (2-1) devant MBaye Leyé à la 77e minute. Saâdi (24 ans) qui a connu des moments très difficiles au cours des 20 derniers mois, après avoir été victime d'une vilaine blessure à un genou s'est néanmoins consolé, en prenant seul la tête du classement des meilleurs buteurs du championnat de Belgique. Derrière l'Algérien, quatre joueurs se partagent la 2e place, avec quatre buts chacun. Il s'agit de Teodorczyk (Anderlecht), Markovic (Mouscron), Leyé (Zulte Waregem) et Kage, le coéquipier de Saâdi au Courtai. Formé à Saint-Etienne, Saâdi a été révélé au grand public sous les couleurs de Clermont Foot 63, sociétaire de la Ligue 2 française.

Alors qu'il était en pleine ascension, l'Algérien a été victime en janvier 2015 d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche, ce qui l'a éloigné des terrains pendant plus de six mois.

Une situation qui cependant n'a pas empêché Saâdi de décrocher un bon contrat professionnel à l'étranger, puisque juste après sa guérison, il s'était engagé avec le club britannique de Cardiff City.

N'ayant pas connu la gloire espérée avec son nouveau club, l'Algérien a rejoint le KV Courtrai en ce début de saison, et où les choses semblent se passer beaucoup mieux pour lui.