SHALKE 04 3e défaite en Bundesliga pour Bentaleb

L'équipe de Schalke 04, qui s'est bien comportée jeudi en Europa League en s'imposant à Nice, ne s'en sort pas aussi bien en Bundesliga puisqu'elle vient de signer sa troisième défaite en autant de matchs. En déplacement à Berlin pour y affronter le Hertha, les coéquipiers de Bentaleb espéraient marquer leurs premiers points en championnat cette saison. Après avoir tenu le nul pendant une heure, une première erreur individuelle signée Stambouli, qui perd un ballon sur la gauche, permet à Pekarik de partir et servir Weiser. Ce dernier devance Bentaleb avant de marquer d'un tir puissant à l'entrée de la surface, 1-0 (64'). Dix minutes plus tard, c'est de nouveau une perte de balle, cette fois de la part de l'Algérien, qui permet à Weiser de lancer Stocker pour le but du break, 2-0 (74').