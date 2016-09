TOURNOI D'ISTANBUL DE TENNIS Victoire finale du Tunisien Malek Jaziri

Le tennisman tunisien Malek Jaziri a remporté avant-hier le tournoi international d'Istanbul, en battant l'Israélien Dudi Sela par deux sets à un. Jaziri (70e mondial) n'avait pas bien démarré son match, concédant le premier set (6-1) avant de se ressaisir devant l'actuel 74e mondial, qu'il a battu (6-1, 6-0) pour l'emporter finalement (2-1). Le Tunisien s'était qualifié en finale en battant deux Allemands: Tobias Kamke en demi-finale (6-3, 6-4) et Marc Sieber (6-4, 6-0) en quarts de finale. Le Bulgare Dimitar Kuzmanov et le Turc Muhammet Haylaz, étaient quant eux passés à la trappe lors des premiers tours, respectivement (6-4, 7-6) et (3-6, 6-3, 6-2). Le tournoi d'Istanbul, du circuit ATP, est doté d'un prize-money de 75.000 USD.