NA HUSSEIN DEY Les Sang et Or ont repris leurs couleurs

Par Saïd MEKKI -

Après avoir arraché une victoire salutaire dans le derby contre le MCA (1-0), les joueurs du NAHD sont déjà plongés dans le prochain derby face à l'USM El Harrach.

Encore une fois les Sang et Or retrouveront le stade du 5-Juillet jeudi prochain pour ce derby contre leurs voisins d'El Harrach qui restent sur une défaite en déplacement face au CA Batna (1-0). Jusque-là, les joueurs du coach Bouzidi n'ont perdu aucun match à l'extérieur puisque lors de la première journée, ils avaient gagné sans jouer face au RC Relizane qui a déclaré forfait alors que lors de la 3eme journée ils sont allés ramener un précieux point du nul face à l'USM Bel Abbès en réussissant même à marquer deux buts (2-2) et jeudi prochain ce sera donc leur troisième match en déplacement.

Les joueurs du coach Boualem Charef se doivent donc de bien prendre au sérieux cette solide formation du NAHD qui commence à avoir de la confiance surtout forte qu'elle est de par son dernier match derby gagné de haute lutte contre le MCA. Seulement et comme ce fut le cas pour les premiers matchs du NAHD, le coach Bouzidi se doit d'effectuer quelques changements dans son «onze» rentrant puisque des circonstances font qu'il soit dans l'obligation de changer quelques éléments absents pour diverses raisons. Cette fois-ci, Bouzidi ne pourrait compter sur les services de son milieu de terrain, Bilel Ouali, pour la simple raison qu'il est suspendu.

En effet, le joueur en question avait écopé d'un carton rouge face au MCA lors de la pécédente journée. Et là, il faut reconnaître que lors du mercato, le président Bachir Ould Zmirli n'a pas lésiné sur les moyens pour recruter pas moins de 12 nouveaux joueurs. Avec un effectif très riche et surtout composé des joueurs chevronnés tels Bendebka, Ghazi, Zeddam, Gasmi, entres autres, sans oublier l'excellent gardien de but, Azzeddine Doukha, le coach Bouzidi pourrait bien jouer les premiers rôles cette saison.

D'ailleurs, sans faire trop de bruit, les Sang et Or ont terminé la saison dernière avec une finale de coupe d'Algérie perdue, certes, contre le MCA, mais qui leur permet de jouer cette saison la Coupe arabe. Ce qui veut dire que les ambitions de l'équipe sont donc bien grandes en jouant sur trois fronts (Coupe arabe, championnat et coupe d'Algérie).

L'effectif riche permet donc au staff technique de faire le turn-over des joueurs et ainsi pouvoir trouver toujours des solutions en cas d'absence des joueurs pour quelque raison que ce soit.

Après avoir repris l'entraînement dimanche dernier, Bouzidi et ses joueurs devraient s'entraîner hier et aujourd'hui sur la pelouse du stade du 5-Juillet avant de retourner à Bensiam à Hussein-Dey pour l'avant-dernière séance pour les dernières retouches du fait que le match est programmé pour jeudi prochain.

De plus, les joueurs du NAHD devront profiter du manque de pression du public harrachi pour tenter d'arracher une seconde victoire de rang dans un derby dans la mesure où le match est programmé à huis clos.

Le joueur Ouhadda estime que «nous n'avons pas déçu nos supporters face au MCA et nous devons donc confirmer contre l'USMH...». Sans commentaire pour ce qui est des ambitions des joueurs Sang et Or pour leur second derby de la saison.