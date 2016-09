JEUX PARALYMPIQUES 2016:RÉCOLTANT 16 MÉDAILLES, 99 POUR L'AFRIQUE L'Algérie termine à la 27e place mondiale

Les athlètes handisport algériens ont encore une fois honoré l'amblême national

Avec 16 médailles au total (4 or, 5 argent, 7 bronze), l'Algérie occupe la 4e place au niveau africain et la 27e mondiale. A eux quatre, le Nigeria, la Tunisie, l'Afrique du Sud et l'Algérie totalisent plus de la moitié des podiums africains.

L'Afrique a obtenu 99 médailles dont 16 décrochées par l'Algérie aux quinzièmes Jeux paralympiques de l'histoire qui se sont achevés avant-hier soir à Rio de Janeiro (7-18 septembre).

La moisson du continent africain à Rio est légèrement en deçà de ses dernières performances: 102 médailles à Londres, 107 à Pékin, 117 à Athènes et 101 à Sydney.

Les athlètes africains ont obtenu 6% du nombre total des médailles (2642 médailles), contre 44% pour l'Europe, 26% pour l'Asie et 17% pour l'Amérique. Au classement par équipes, le Nigeria termine cette olympiade en tête avec 8 titres devant la Tunisie et l'Afrique du Sud (7 titres) chacune. Avec 16 médailles au total (4 or, 5 argent, 7 bronze), l'Algérie occupe la quatrième place au niveau africain et la 27e mondiale.

A eux quatre, le Nigeria, la Tunisie, l'Afrique du Sud et l'Algérie totalisent plus de la moitié des podiums africains de la compétition.

Au cours de ces joutes, plusieurs athlètes ont brillé notamment le coureur algérien Abdellatif Baka qui a remporté l'or sur le 1500m, dans un temps plus rapide que celui du champion olympique valide, Matthew Centrowitz. Son frère, Fouad, a échoué au pied du podium pour quelques centièmes seulement. Mais il a grandement participé à écrire la légende qui entoure désormais ces deux frères malvoyants.

De son côté, la lanceuse tunisienne Raoua Tlili a remporté deux titres, l'un au poids, l'autre au disque, surclassant facilement ses adversaires.

Sur 400 m, le Marocain Mohamed Amgoun, malvoyant, a amélioré la meilleure marque mondiale dans sa catégorie de handicap, et franchi la ligne en 45 secondes et 15 centièmes.

En revanche, certains athlètes sont passés à côté de l'événement à l'image du champion du monde algérien Mouloud Noura, grand favori en moins de 60 kilos au judo qui a finalement raté son entrée dans la compétition comme lors des JO de Londres 2012, ou encore Ntando Mahlangu, successeur d'Oscar Pistorius dans le sprint sud-africain.

Enfin, le trio de tête au classement des médailles est composé de la Chine (239 médailles dont 107 en or), la Grande-Bretagne (147-64 en or) et l'Ukraine (117-41 or).