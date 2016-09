A J-4 DU DERBY USMA-CRB Laâqiba et Soustara se frottent les mains

Par Bachir BOUTEBINA -

Rivalité oblige, le Chabab aura à coeur de contrarier les desseins d'une formation unioniste qui vient d'entamer la nouvelle saison sur les chapeaux de roue, en s'installant une fois de plus en tête du championnat.

Ce week-end, la 5e journée du championnat de la Ligue 1 Mobilis sera probablement dominée par le derby CR Belouizdad-USM Alger, ainsi que par la confrontation constantinoise CSC-DRB Tadjenanet. Il n'en demeure pas moins que le très prochain duel algérois prévu dans la capitale au stade du 5-Juillet entre les Chababistes et leurs voisins Usmistes, constituera sans aucun doute l'affiche numéro un du 5e round. Une très prochaine confrontation derby très attendue désormais par les deux principaux fiefs des futurs protagonistes, en l'occurrence la populaire Laâqiba et l'ancestrale Soustara. Rivalité oblige, le Chabab aura certainement à coeur de contrarier les desseins d'une formation unioniste qui vient d'entamer la nouvelle saison sur les chapeaux de roue, en s'installant une fois de plus en tête du championnat. Les Rouge et Noir que drive désormais avec réussite le coach Jean-Michel Cavalli, semblent pour le moment invincibles, avant d'affronter le prochain week-end un hôte belouizdadi qui vient d'enregistrer le retour de l'entraîneur français Alain Michel, au lendemain de l'éviction de son homologue algérien Fouad Bouali.

Le retour à la tête de la barre technique du CRB de l'ancien coach du MCA, de la JSMB et de la JS Saoura, dernière victime en date des Belouizdadis, est aujourd'hui très attendu par les nombreux inconditionnels du Chabab. Pour cause, depuis l'entame du nouveau championnat, la rue belouizdadie est loin d'être satisfaite des résultats enregistrés à ce jour par les prestigieux Rouge et Blanc de Laâqiba qui comptent pour l'instant à leur actif, un premier semi-échec essuyé à domicile contre le MCO (1-1), une défaite à Sétif face à l'ESS (1-2), et une victoire arrachée dans le temps additionnel au 20-Août 1955 aux dépens de la JS Saoura (1-0). Contrairement aux gars de Soustara, il est donc très clair, et surtout acquis d'avance que du côté de Laâqiba, ce très prochain derby constituera sans l'ombre d'un doute, un premier test fort révélateur sur les capacités réelles de l'équipe que vient de reprendre en main Alain Michel.

Il est clair que le come-back d'un technicien comme le Français Alain Michel qui connaît depuis fort longtemps le championnat algérien, peut s'avérer profitable au CR Belouizdad.

Il n'en demeure pas moins que le Chabab a pris la très fâcheuse habitude de décevoir régulièrement la plupart de ses fans, quand bien même cet illustre club de la capitale a souvent possédé un effectif des plus prometteurs. Qu'en sera-t-il réellement au cours de cette saison que vient de débuter très laborieusement le CR Belouizdad?

Une question que se pose sans cesse aujourd'hui Laâqiba et tout Belouizdad, tant il est vrai que pour le moment, les coéquipiers de Nassim Bouchama, le désormais ex-joueur usmiste, le CRB est loin d'avoir réellement convaincu ses supporters.

Alain Michel qui a pris le soin de superviser à Bologhine son prochain adversaire, lors de son match glané samedi passé devant le CS Constantine, a certainement pris toutes les notes susceptibles de lui permettre de choisir le plan de bataille le plus approprié pour mettre en échec les desseins de son compatriote Jean-Michel Cavalli. Mais le nouveau patron technique du CRB va peut-être devoir se passer des précieux services de Chebira et Draoui pour cause de blessures. Deux éléments que connaît très bien Alain Michel, au même titre que l'ensemble des joueurs anciens et nouveaux. Côté usmiste, c'est par contre la sérénité totale qui règne actuellement au sein des Rouge et Noir, avec à leur tête un coach en chef profondément persuadé par la force collective de son groupe.

Un effectif usmiste que Jean-Michel Cavalli a tout simplement qualifié de supérieur, et qu'il ne va pas manquer d'encenser davantage, tant il est vrai que le technicien français d'origine corse, croit dur comme fer aller de l'avant avec les gars de Soustara.

Il n'en demeure pas moins que le prochain adversaire de l'USMA a pour nom le CRB, et au programme un match derby qui vaudra le déplacement ce week-end, le tout agrémenté par un très sérieux défi à relever, notamment par le Chabab. Il est vrai que depuis le départ vers l'Europe de son ex-attaquant international Islam Slimani, le CR Belouizdad a beaucoup perdu de sa verve.