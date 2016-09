COUPE DE LA CAF:LE MOB ACCROCHÉ PAR LE FUS RABAT L'espoir est toujours permis pour les Crabes

Par Boualem CHOUALI -

Les protégés de Sendjak face à un défi historique à Rabat

Devant une équipe très assidue et plus aguerrie sur tous les plans, les gars de la Soummam ont vu leurs occasions annihilées à l'approche de la surface de réparation marocaine.

La manche retour sera, certes, difficile pour les Vert et Noir de Yemma Gouraya, mais loin d'être impossible, car l'espoir est toujours permis.

En effet, même accrochés à domicile par une redoutable équipe du FUS de Rabat, il n'en demeure pas moins que la manche retour remettra les compteurs à zéro pour cette demi-finale de la coupe de la CAF.

Pour la première manche à Béjaïa, ce sont les visiteurs qui se sont montrés très dangereux à plusieurs reprises dans ce match aller avant de voir les capés de Nacer Sendjak revenir dans le match pour faire par la suite jeu égal.

De retour des vestiaires, le MOB semblait reprendre les choses en main, mais en vain, c'était sans compter sur l'expérience et l'intelligence des gars de Rabat.

Les Crabes ont joué mieux en deuxième période, mais sans arriver à dominer leur adversaire du jour.

En dépit de l'apport inestimable des inconditionnels supporters des Vert et Noir, le douzième homme incontestable des Crabes, ce sont les Marocains qui avaient la plus nette occasion d'ouvrir la marque quand à la 73e, lorsque l'attaquant du FUS Benjelloun laisse la défense mobiste sur place pour se retrouver nez à nez avec le gardien Rahmani qui sauve son équipe d'un but certain.

Les 10 dernières minutes du match ont été en faveur des Crabes qui ont raté le coach à deux reprises, en plus d'un but tout fait et non accepté par le référee en raison d'une position de hors jeu. Le match s'est emballé, les Algériens ont tout tenté dans les temps additionnels, à l'image de l'occasion de Yaya à la 94e minute qui obtient un coup franc bien placé, d'un tir bien cadré, il a buté sur la présence du gardien marocain. Sur ce coup, l'arbitre siffla la fin de la rencontre sans accorder le corner aux Algériens. «On voulait gagner pour assurer une avance avant le match retour, mais on n'a pas eu beaucoup de chance, on a manqué de réalisme. On a fait un nul dans un match qu'il fallait gagner.

La qualification n'est pas acquise pour eux, il reste 90'. On l'a déjà fait face à l'ES Tunis en arrachant un nul, on le refera chez eux» nous a confié Yaya à la fin de la rencontre.



Avis des coachs



Nacer Sandjak, coach du MOB

«Nos chances sont encore intactes»

«Je suis triste de ce résultat, car il y avait de la place pour une victoire par la plus petite des marges au moins. Je suis aussi triste pour nos inconditionnels supporters qui ont été une fois de plus à la hauteur. Nous sommes tombés sur une bonne équipe du FUS.

Mes joueurs ont joué avec le coeur et beaucoup de courage, mais malheureusement, l'expérience requise en ce genre de rencontres nous a fait défaut. Toutes les occasions créées n'ont pas été concrétisées.

Nos chances de qualification sont encore intactes, ils nous ont contraints au nul ici, on est capables de leur faire autant, on peut se qualifier au Maroc.

L'espoir est permis.»



Walid Regragui, coach du FUS Rabat

«La qualification est largement à notre portée»

«La rencontre était équilibrée entre les deux équipes, on savait à l'avance que notre mission n'allait pas être une simple balade de santé devant une équipe très forte qui mérite réellement d'avoir atteint ce stade de la compétition. En première mi-temps on a eu des occasions nettes à scorer, mais le manque de concentration de mes joueurs a fait la différence. Je pense qu'on a raté une victoire à notre portée, notamment suite au face-face de Bendjeloun et le gardien du MOB, mais le nul est bon à prendre aussi. Nous sommes très forts chez nous, et moi je suis certain qu'on va se qualifier. Je remercie beaucoup les dirigeants, supporters et tous les Algériens pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé.»



Déclarations des joueurs



Malek Ferhat, milieu de terrain du MOB

«Il reste une seconde chance à Rabat»

«Nous avons joué contre une très bonne équipe qui pratique un beau football. Le match était équilibré. Je pense que ce résultat satisfait les deux équipes. Il nous reste une seconde manche à Rabat que nous devons bien négocier pour espérer composter notre billet pour la finale.»



Faouzi Yaya, attaquant du MOB

«On peut se qualifier au Maroc»

«C'était un match difficile pour nous face à une équipe du FUS Rabat qui nous a posé beaucoup de problèmes. En seconde période, nous avons essayé de porter le danger dans le camp adverse, en créant des occasions mais ça n'a pas marché. Nous devons oublier ce match et nous concentrer sur la manche retour qui s'annonce décisive. Je pense que nous avons les moyens d'aller chercher la qualification à Rabat.»



Hamza El Hajoui, président du FUS Rabat

«On remercie les Béjaouis pour leur accueil»

«C'était un match équitable entre deux équipes qui cherchaient à gagner cette première manche. Le MOB a fait un bon match, idem pour notre équipe qui s'est créée des occasions pour scorer. Pour moi, un 0-0 reste un score piège, et chaque équipe préserve ses chances de qualification. Notre objectif est d'aller en finale afin de préserver la dynamique, d'autant que depuis mon arrivée au club il y a deux années, nous avons remporté deux ti-tres: une coupe du trône et un titre de champion. Je tiens à signaler l'excellent accueil qui nous a été réservé ici à Béjaïa, tout le monde a été aimable avec nous, nous tâcherons de leur rendre la pareille à Rabat».